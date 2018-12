Nga nói vũ khí hóa học sử dụng ở Iraq có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ

IS có thể đang chế tạo vũ khí hóa học / Xưởng vũ khí hóa học IS tan tành dưới đòn không kích Mỹ

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin. Ảnh: AFP.

"Những hóa chất hoặc được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ hoặc được bán ở đó dù họ không có quyền tái xuất khẩu", Press TV dẫn lời đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin hôm qua cho biết trong một phiên họp Hội đồng Bảo an.

Theo ông Churkin, phát hiện trên có được dựa vào "phân tích thành phần hóa học cốt lõi trong các hợp chất nổ thu giữ từ" những kẻ khủng bố gần thành phố Tikrit, Iraq.

"Các tác nhân chiến tranh hóa học đang lan rộng khắp khu vực và được những phần tử khủng bố sử dụng. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên (Hội đồng Bảo an) lại ngoan cố tìm cách nhắm mắt làm ngơ và đổ tất cả lỗi cho (chính quyền Tổng thống Syria) Bashar al-Assad", ông nói.

Nga và Trung Quốc đã trình dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an kêu gọi mọi quốc gia thành viên báo cáo mọi hoạt động của các nhóm vũ trang muốn sở hữu hoặc sản xuất vũ khí hóa học cho Hội đồng Bảo an. Ông Churkin cho rằng bằng cách đổ lỗi cho chính phủ Syria, các nước phương Tây "muốn ngăn cản đề xuất Nga - Trung Quốc".

Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) ngày 3/5 cảnh báo có những dấu hiệu "cực kỳ đáng ngại" cho thấy Nhà nước Hồi giáo (IS), chủ yếu hoạt động ở Iraq và Syria, có thể đang tự chế tạo vũ khí hóa học.

Vũ khí hoá học chưa phải là loại vũ khí hiệu quả nhất của IS nhưng tác động tâm lý của nó đối với dân thường rất đáng kể. 25.000 người dân ở trong và quanh Taza, một thị trấn ở Iraq, đã phải rời bỏ nhà cửa tháng trước do lo sợ bị IS tấn công bằng loại vũ khí này.

Vị trí thành phố Tikrit, Iraq. Đồ họa: ESRI.

Như Tâm