Nga nhận đã không kích tiêu diệt phát ngôn viên IS

Phát ngôn viên IS bị tiêu diệt ở Syria

Adnani được coi là kẻ kế nhiệm thủ lĩnh IS. Ảnh: NBC News

Adnani là một trong 40 phiến quân bị tiêu diệt khi Nga điều máy bay ném bom đến Aleppo, CNN hôm nay dẫn lại thông báo của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra trên trang Facebook.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua thông báo cái chết của Adnani trong một tuyên bố công khai hiếm hoi. Nhóm này cũng tuyên bố sẽ "trả thù dưới bàn tay của thế hệ mới".

Trước đó, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết họ nhắm mục tiêu vào một thủ lĩnh cấp cao của IS trong cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu hôm 30/8 ở tỉnh Aleppo. Tuy nhiên lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu chưa xác nhận cái chết của al-Adnani.

Adnani là một phụ tá thân cận của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, tên này có thể trở thành kẻ kế nhiệm nếu như al-Baghdadi "gặp chuyện". Adnani còn được coi là kẻ đầu tiên tuyên bố "đế chế Hồi giáo" từ năm 2014, sau khi chiếm các khu vực thuộc Syria và Iraq. Tình báo phương Tây cho rằng tên này là kẻ đưa ra các yêu cầu tấn công ở các nước tham gia liên minh chống IS, trong đó chủ mưu các vụ tấn công ở Paris, Pháp.

Adnani xuất thân từ tỉnh Idlib, tây Syria và tham gia phong trào jihad ở Iraq, nơi ông ta làm việc cho thủ lĩnh Al-Qaeda đã bị tiêu diệt là Abu Musab al-Zarqawi.

Aymenn Jawad Tamimi, một chuyên gia về các nhóm jihad, nói rằng cái chết của Adnani "có ý nghĩa biểu tượng và cho thấy sự suy giảm lớn của IS".

Khánh Lynh