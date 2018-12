Nga mời Taliban tới Moskva dự hòa đàm Afghanistan

Taliban nã rocket vào phủ tổng thống Afghanistan / Taliban phục kích, bắt hơn 100 người Afghanistan làm con tin

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: RT.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay Moskva đã mời đại diện phiến quân Taliban tới tham dự các cuộc thảo luận vào ngày 4/9 và hy vọng sẽ có những cuộc đàm phán "hiệu quả". "Phản ứng đầu tiên khá tích cực, họ có kế hoạch tham dự cuộc gặp", AP dẫn lời ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga tái khẳng định Moskva liên lạc với Taliban chỉ nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho những công dân Nga ở Afghanistan và thuyết phục phiến quân từ bỏ thái độ thù địch khi đối thoại với chính quyền.

Ông Lavrov bác bỏ cáo buộc của chính phủ Afghanistan rằng Nga đang muốn lợi dụng phiến quân Taliban để chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Một chi nhánh của IS ở Afghanistan những năm gần đây thường xuyên xảy ra đụng độ với Taliban.

"Tôi thậm chí không thể tưởng tượng ra Nga có thể lợi dụng Taliban để chống IS như thế nào", Ngoại trưởng Lavrov nói. "Chúng tôi chiến đấu với IS bằng mọi thứ sẵn có, chúng tôi hỗ trợ Syria trong nỗ lực chống IS, chúng tôi giúp vũ trang cho quân đội Iraq với mục tiêu tương tự và một cách hoàn toàn tự nhiên, chúng tôi cũng muốn được nhìn thấy Afghanistan thoát khỏi IS".

Theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc gặp ngày 4/9 ở Moskva sẽ có sự tham gia của các đại diện đến từ Nga, Afghanistan, Trung Quốc, Pakistan, Iran và Ấn Độ. Mục tiêu đặt ra là "giúp thúc đẩy tiến trình hòa giải cũng như thiết lập hòa bình trở lại cho Afghanistan sớm nhất có thể".