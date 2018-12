Nga giận dữ khi bị cáo buộc bắn hạ máy bay MH17

Nga phủ nhận liên quan đến vụ bắn rơi máy bay MH17 / Tên lửa bắn rơi MH17 bay quá nhanh khiến radar khó phát hiện

Phần đầu máy bay Boeing 777 bị bắn rơi hồi năm 2014. Ảnh: AP.

"Chúng tôi lấy làm tiếc với giả thuyết do Nhóm điều tra quốc tế (JIT) đưa ra hôm 24/5, cho rằng Lữ đoàn tên lửa phòng không số 53 của Nga đã phóng tên lửa Buk bắn hạ máy bay MH17 trên bầu trời Ukraine. Một lượng lớn thông tin do Nga cung cấp cho JIT đã bị làm ngơ trong cuộc điều tra. Đây là cáo buộc nhằm bôi nhọ hình ảnh của Nga trước cộng đồng quốc tế", TASS dẫn thông cáo do Bộ Ngoại giao Nga công bố hôm nay.

Nga khẳng định các nhà điều tra không nhắc tới việc nhóm chuyên gia Hà Lan đã được mời tới Moskva, được tiếp cận những tài liệu kỹ thuật của hệ thống Buk, cũng như kết quả thử nghiệm của nhà sản xuất Almaz-Antey nhằm mô phỏng vụ bắn hạ máy bay MH17. Moskva tuyên bố đã cung cấp cho các nhà điều tra toàn bộ dữ liệu từ hàng loạt đài radar trong khu vực nghi vấn, vốn không thể thay đổi hoặc giả mạo.

"Không có bằng chứng nào được đưa ra, trừ một video rực rỡ dựa trên dữ liệu giả mạo được cung cấp bởi các blogger của hãng tin Bellingcat, những người từng gây nhiễu loạn thông tin nhằm đổ tội cho Nga trong vụ MH17", Bộ Ngoại giao Nga khẳng định.

Nga đặt dấu hỏi về lý do đằng sau việc JIT công khai nội dung kết luận sơ bộ, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ điều tra để buộc tội những người chịu trách nhiệm trong vụ này.

Một phần quả đạn Buk được trưng bày trong cuộc họp báo của JIT ngày 24/5. Ảnh: Reuters.

Chuyến bay MH17 rời sân bay Schiphol ở Amsterdam, Hà Lan tới Kuala Lumpur, Malaysia lúc 12h31 ngày 17/7/2014. Chiếc Boeing 777 mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khi cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 50 km. MH17 bị tên lửa bắn ở khu vực Donetsk do lực lượng dân quân thân Nga kiểm soát. Toàn bộ 298 người trên máy bay, trong đó hơn một nửa là người Hà Lan, thiệt mạng.

Trong báo cáo tháng 10/2015, Ủy ban An toàn Hà Lan kết luận MH17 bị một tên lửa phòng không Buk do Nga sản xuất bắn trúng. Đến tháng 9/2016, đội điều tra hỗn hợp gồm đại diện Hà Lan, Australia, Malaysia, Bỉ và Ukraine đưa ra kết luận tương tự trong một báo cáo sơ bộ.

"Chúng tôi không thể chấp nhận những gì họ công bố. Tôi cá là mọi người chưa nhìn thấy bằng chứng cụ thể nào", người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố vào thời điểm đó.