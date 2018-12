Nga đưa thi hài đặc nhiệm hy sinh ở Syria về nước

Đặc nhiệm Nga chấp nhận hy sinh, gọi bom diệt toán IS bao vây / Chân dung đặc nhiệm Nga chấp nhận hy sinh, gọi bom diệt IS

Trung úy Aleksandr Prokhorenko và vợ. Ảnh: East2west News

Prokhorenko, 25 tuổi, là một thành viên trong lực lượng Nga đang chiến đấu để giải phóng thành phố Palmyra của Syria khỏi sự chiếm đóng của IS.

Điện Kremlin đã phối hợp với các lực lượng người Kurd để thu hồi và hồi hương thi hài của anh. Prokhorenko trở về quê hương hôm 29/4, trong vòng tay chào đón của người vợ Ekaterina đang mang bầu đứa con đầu lòng.

"Sau các bước đi chung đặc biệt được thực hiện với sự tham gia của các đại diện chính quyền Syria và phiến quân người Kurd, thi thể của sĩ quan này đã được đưa về Moscow", India Today dẫn lời một phát ngôn viên của điện Kremlin cho hay. "Việc trao trả thi hài của Anh hùng Liên bang Nga là vấn đề danh dự cho Bộ Quốc phòng Nga".

Prokhorenko hy sinh vào ngày 17/3, khi một mình thâm nhập sâu vào khu vực bị IS kiểm soát để chỉ điểm các mục tiêu quan trọng cho máy bay Nga ném bom. Khi bị phiến quân IS phát hiện và bao vây, anh đã dũng cảm yêu cầu các đồng đội đánh bom vào vị trí của mình và chấp nhận hy sinh. 10 ngày sau đó, IS bị đẩy lùi khỏi thành phố Palmyra.

Tổng thống Vladimir Putin đã truy tặng Prokhorenko danh hiệu cao quý nhất Anh hùng Liên bang Nga.

Tang lễ của anh dự kiến được tổ chức vào ngày 6/5 tại làng Gorodki ở vùng Orenburg của Nga.

Ít nhất 8 quân nhân Nga được cho là đã thiệt mạng tại Syria, trong đó có hai phi công trên trực thăng gặp nạn đầu tháng này.

Hai người khác hy sinh trong các vụ tấn công bằng súng cối và đánh bom. Một binh sĩ 19 tuổi thiệt mạng tại căn cứ không quân ở Latakia.

Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo bày tỏ lo ngại rằng chiến dịch không kích của Nga khiến dân thường và các chiến binh đối lập thiệt mạng, nhưng Kremlin khẳng định Moscow chỉ tấn công IS và các phần tử khủng bố.

Anh Ngọc