Nga châm chọc phương Tây sau vụ trục xuất nhân viên ngoại giao

28 nước trục xuất nhà ngoại giao Nga trong vụ cựu điệp viên bị đầu độc / Nga thề trả đũa phương Tây sau một loạt lệnh trục xuất

Đại sứ quán Nga tại Anh đăng thông điệp phản ứng trên Twitter trước vụ việc hơn 100 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh phát ngôn đe dọa trả đũa từ Điện Kremlin, các cơ quan ngoại giao của Nga đã có những phản ứng nhẹ nhàng hơn sau khi một loạt các quốc gia phương Tây quyết định trục xuất hơn 100 cán bộ ngoại giao Nga, Sputnik đưa tin.

Đại sứ quán Nga tại London viết lên mạng xã hội Twitter rằng bất chấp những căng thẳng chính trị, người dân Anh vẫn được chào đón ở Nga. "Hãy đến và khám phá sự khác biệt giữa một nước Nga theo miêu tả của chính phủ Anh và nước Nga trên thực tế". Sứ quán Nga còn nhại lại câu nói "Mind the gap!" quen thuộc đối với người dân Anh mỗi khi đi tàu điện ngầm. Câu này nhằm nhắc nhở hành khách mỗi khi lên xuống tàu chú ý khoảng cách giữa sàn tàu và mặt sân ga. Sứ quán Nga muốn ám chỉ khoảng cách lớn giữa nước Nga thực tế và nước Nga mà Anh tuyên truyền.

Sứ quán Nga thậm chí còn đăng kèm bức ảnh nhại lại tấm áp-phích nổi tiếng của Anh với hàng chữ "Keep Calm and Welcome to Russia" (Hãy bình tĩnh và Chào mừng đến nước Nga). Tấm poster nguyên gốc "Keep Calm and Carry on" (Hãy bình tĩnh và tiếp tục dấn bước) do Bộ Thông tin của Anh thiết kế hồi cuối Thế chiến II nhằm khích lệ tinh thần chiến đấu của binh lính. Tấm poster nền đỏ kèm biểu tượng vương miện vua George VI được dán ở các điểm công cộng, cửa hàng và bảng hiệu trên khắp nước Anh.

Đại sứ quán Nga tại Anh "giễu nhại" các nước phương Tây cáo buộc Moscow đứng sau các cuộc tấn công mạng. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, phản ứng trước việc Mỹ đóng cửa lãnh sự Nga tại thành phố Seattle, cơ quan ngoại giao Nga tại Mỹ đã mở cuộc bình chọn trên Twitter, hỏi người dùng mạng xem nên đóng cửa lãnh sự nào của Mỹ tại Nga. Danh sách để lựa chọn bao gồm lãnh sự tại các thành phố Vladivostok, Yekaterinburg và Saint Petersburg.

Các nước phương Tây cho rằng Nga đứng sau vụ đầu độc cựu gián điệp hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia tại Salisbury, Anh hôm 4/3, khiến cả hai bị hôn mê. Nga đã bác bỏ cáo buộc và đề nghị hợp tác để điều tra. Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/3 "phản đối quyết liệt" các lệnh trục xuất của phương Tây, cho hay sẽ đáp trả.

Đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan đại diện của Nga ở nước ngoài bày tỏ ý kiến một cách châm biếm trên mạng xã hội. Tháng 2/2017, đại sứ quán Nga tại London dùng "ảnh chế" để giễu nhại phương Tây cáo buộc Moscow tổ chức và thực hiện các cuộc tấn công mạng. Trong bức ảnh, một người phụ nữ lái xe bị cảnh sát giao thông phạt vì phóng qua tốc độ đã thanh minh rằng: "Đây không phải là lỗi của tôi. Bọn tin tặc Nga đã tấn công đồng hồ đo tốc độ".

An Hồng