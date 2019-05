Nga cảnh báo 5.000 tàn quân IS âm mưu lập sào huyệt mới

Khoảng 5.000 phiến quân IS, phần lớn trong số này từng chiến đấu ở Syria, được cho là đang tập hợp tại Afghanistan, âm mưu lập hang ổ mới.

Các tay súng IS tiến vào thành phố Mosul tháng 6/2014. Ảnh: Reuters.

"Có một mối quan ngại đặc biệt rằng những nhóm khủng bố đang tái thiết lập địa bàn tại các tỉnh phía bắc Afghanistan", giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov ngày 21/5 nói với những quan chức tình báo các nước từng thuộc Liên Xô trong cuộc họp ở Dushanbe, thủ đô Tajikistan. Ông cảnh báo "Wilayat Khorasan", chi nhánh phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại địa phương, đã tập hợp được 5.000 tay súng.

Các phần tử khủng bố đang nỗ lực xâm nhập vào những nước thuộc Liên Xô cũ bằng cách hợp tác với các băng đảng tội phạm. Nhằm không gây chú ý, chúng thường giả làm người tị nạn hoặc di cư.

Phiến quân IS đã thất bại ở Syria và Iraq nhưng nhóm vẫn là mối nguy hiểm. "Giờ đây, chúng đang cố lập lại lực lượng ở các khu vực mà chính phủ Syria không kiểm soát hoặc lẩn trốn trong những trại tị nạn", Bortnikov cho hay.

Ngoài ra, một xu hướng đáng báo động khác là các tổ chức khủng bố đang phân bổ lại lực lượng ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả Bắc Phi và Đông Nam Á.

Dù thất bại trên chiến trường, các nhóm khủng bố vẫn nhận được lượng tiền tài trợ khổng lồ từ nước ngoài, giúp chúng chuẩn bị cho những cuộc tấn công trên toàn cầu. Chúng thường sử dụng tiền ảo và những dịch vụ trả tiền trực tuyến để nhận tài trợ. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ việc buôn bán dầu mỏ trái phép, buôn người cùng các hoạt động phạm pháp khác cũng giúp chúng sống sót.

Tháng trước, giám đốc FSB cũng cảnh báo phiến quân IS đang trở về quê hương để thiết lập các hang ổ khủng bố. Hơn 1.500 trong 5.000 tay súng IS gốc châu Âu đã từ Trung Đông quay về quê nhà, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tới an ninh khu vực.

Vũ Hoàng (Theo RT)