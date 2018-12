Nga bác cáo buộc xuất khẩu than của Triều Tiên

Triều Tiên bị nghi xuất khẩu than qua cảng biển Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov. Ảnh: Reuters.

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin hôm nay khẳng định Nga tuân thủ các quy tắc của luật pháp quốc tế, khi được hỏi về việc Moscow tái xuất than của Triều Tiên, theo Reuters.

"Nga là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế", ông Peskov nói trong một cuộc họp báo qua điện thoại.

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi các nguồn tin tình báo phương Tây cho biết Triều Tiên năm 2017 xuất khẩu than sang Hàn Quốc và Nhật Bản qua cảng Nga, bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Theo đó, Bình Nhưỡng đã ít nhất ba lần vận chuyển than đá bằng tàu biển đến hai cảng Nakhodka và Kholmsk của Nga. Số than này sau đó được đưa lên những tàu khác để tới Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tháng 8 năm ngoái ban hành lệnh cấm Triều Tiên xuất khẩu than nhằm cắt giảm nguồn thu ngoại tệ mà nước này bị nghi dùng trong các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa.

Một nguồn tin phương Tây về vận tải biển cho biết có vài chuyến hàng chở than của Triều Tiên tới Nhật Bản và Hàn Quốc vào tháng 10/2017. Trong khi đó, một quan chức an ninh Mỹ xác nhận việc Triều Tiên vẫn đang xuất khẩu than thông qua các cảng Nakhodka của Nga.

Tổng thống Mỹ Trump hôm 18/1 cáo buộc Nga giúp Triều Tiên lách các lệnh trừng phạt của quốc tế, do liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên phía Nga bác bỏ mọi cáo buộc.

Trong khi Mỹ là quốc gia đi đầu trong nỗ lực thúc đẩy Hội đồng Bảo an tăng cường trừng phạt kinh tế với Triều Tiên, Nga và Trung Quốc lại cho rằng không thể giải quyết khủng hoảng Triều Tiên chỉ bằng lệnh trừng phạt.

Khánh Lynh