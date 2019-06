New Zealand từ chối dẫn độ nghi phạm giết người sang Trung Quốc

Tòa án New Zealand chặn dẫn độ một công dân Hàn Quốc sang Trung Quốc vì lo ngại nguy cơ người này bị "tra tấn".

Một nghi phạm bị giam trong khi chờ xét xử ở New Zealand. Ảnh: NZHerald.

Tòa phúc thẩm New Zeland hôm nay ra cáo trạng dài 99 trang ngăn dẫn độ Kyung Kim, quốc tịch Hàn Quốc, sang Trung Quốc để xét xử. Kim, người đã sống ở New Zealand 30 năm, bị cáo buộc giết người phụ nữ Trung Quốc Pei Yun Chen, 20 tuổi, khi tới thăm Thượng Hải năm 2009.

Kim bị bắt ở New Zealand năm 2011 và Trung Quốc yêu cầu dẫn độ anh ta sau khi cam đoan rằng Kim sẽ không đối mặt án tử hình nếu bị kết tội. Sau tiến trình pháp lý kéo dài với hai bản đánh giá cấp bộ, New Zealand năm 2015 quyết định dẫn độ nghi phạm này sang Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên New Zealand đồng ý để nghi phạm được đưa ra xét xử tại tòa án Trung Quốc.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm gồm ba thẩm phán hôm nay đã ngăn chặn tiến trình dẫn độ và ra lệnh tiến hành đánh giá cấp bộ lần thứ ba do nghi ngờ hệ thống pháp lý của Trung Quốc. Các thẩm phán thừa nhận hệ thống pháp luật Trung Quốc đang có một số thay đổi để ngăn chặn việc tra tấn, song điều đó không đủ để đảm bảo Kim sẽ nhận được bản án công bằng.

"Tra tấn vẫn còn phổ biến và những lời thú tội có được thông qua tra tấn thường được xem như bằng chứng", cáo trạng nêu. "Theo logic, chúng tôi thấy rằng Trung Quốc không có thể chế thỏa đáng để ngăn việc tra tấn. Tra tấn là bất hợp pháp nhưng vẫn còn phổ biến vì các đặc điểm văn hóa và có hệ thống trong hệ thống tư pháp hình sự Trung Quốc".

Kim, 43 tuổi, đã ngồi tù 5 năm sau khi bị bắt và hiện được tại ngoại ở Auckland. Bộ trưởng Tư pháp New Zealand sẽ xem xét vụ án của Kim lần thứ ba, song luật sư của Kim khẳng định khả năng dẫn độ thân chủ sang Trung Quốc sau phán quyết của tòa là rất thấp.

Quyết định của tòa án New Zealand được đưa ra sau khi hàng trăm nghìn người Hong Kong hôm 9/6 biểu tình để phản đối dự luật cho phép dẫn độ người phạm tội sang các nước và vùng lãnh thổ chưa ký hiệp ước dẫn độ, trong đó có Trung Quốc đại lục, để xét xử. Sau khi lãnh đạo Hong Kong tuyên bố không từ bỏ dự luật, nhiều người đe dọa sẽ tiếp tục tổ chức biểu tình quy mô lớn vào ngày mai.

Huyền Lê (Theo AFP)