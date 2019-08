New Zealand mua lại hơn 10.000 khẩu súng trong dân

Chính phủ New Zealand từ giữa tháng 7 chi 97 triệu USD mua lại vũ khí của người dân nhằm hạn chế bạo lực liên quan đến súng đạn.

Quan chức cảnh sát Paddy Hannan ngày 2/4 chỉ cho các nghị sĩ New Zealand loại súng trường AR-15 tương tự vũ khí được kẻ xả súng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch sử dụng hồi tháng 3. Ảnh: AP.

Sau vụ xả súng đẫm máu tại hai nhà thờ Hồi giáo tại thành phố Christchurch hồi tháng 3 khiến 51 người thiệt mạng, chính phủ của Thủ tướng Jacinda Ardern đã hối thúc quốc hội New Zealand thông qua dự luật cấm vũ khí bán tự động kiểu quân sự.

Đạo luật được quốc hội New Zealand thông qua hồi tháng 4 cấm hầu hết các loại vũ khí tự động và bán tự động vốn được lưu hành hợp pháp ở nước này trước đây. Để hỗ trợ người dân, chính phủ New Zealand dành khoản ngân sách 150 triệu dollar New Zealand (97 triệu USD) thu mua những loại súng thuộc diện bị cấm.

"Tôi không thể tưởng tượng tại sao những vũ khí có sức tàn phá khủng khiếp và gây ra những cái chết hàng loạt như vậy có thể được mua bán hợp pháp trên đất nước chúng ta", Thủ tướng Ardern phát biểu hôm 1/4, khi quốc hội nước này thông qua luật kiểm soát súng đạn sửa đổi.

Từ khi chương trình mua lại súng được khởi động từ giữa tháng 7 tới nay, 10.242 khẩu súng đã được trao lại cho cảnh sát, trong đó có 1.269 khẩu súng được giao nộp theo diện giấu tên. Việc này nhằm giúp chủ súng không bị cảnh sát thẩm vấn về nguồn gốc cũng như giấy phép sở hữu súng.

90 đợt thu mua súng từ người dân đã được tổ chức tại nhiều nơi trên khắp New Zealand, với hơn 7.000 chủ sở hữu súng tham gia. Tuy nhiên, chương trình vấp phải sự phản đối từ các hiệp hội săn bắn và các câu lạc bộ sở hữu súng đạn với lý do số tiền mua lại súng không đáng kể. Những người phản đối còn cho rằng số đông không nên bị cấm sở hữu súng chỉ vì hành động của một vài cá nhân.

Người dân New Zealand ước tính đang sở hữu khoảng 1,2-1,5 triệu khẩu súng. Theo luật mới, những người sở hữu các loại súng thuộc diện bị cấm được phép giao nộp vũ khí trước ngày 20/12. Sau thời hạn này, họ có thể bị truy tố tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp và đối mặt án tù 2-5 năm.

Thu Hương (Theo Guardian)