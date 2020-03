Loạt biện pháp được đưa ra khi New York đang là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19 tại Mỹ với hơn 15.000 người nhiễm và 114 người chết. Thị trưởng Bill de Blasio cho biết thành phố New York chiếm khoảng 30% số ca nhiễm toàn quốc và 70% số ca nhiễm của bang. Trong ảnh, trục đường cao tốc phía tây hướng vào trung tâm New York vắng lặng vào cuối tuần qua.