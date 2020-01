Ném tiền xu vào máy bay cầu may

Trung QuốcLu Chao, 28 tuổi, bị toà án yêu cầu bồi thường 17.200 USD cho hãng hàng không Lucky Air sau khi ném xu vào máy bay để cầu may.

Toà án quận Nghi Tú, thị xã An Khánh, tỉnh An Huy, ra phán quyết với Lu Chao từ tháng 7/2019, nhưng gần đây mới công bố sự việc. Lu, người lần đầu tiên đi máy bay, thừa nhận đã ném các đồng xu vào máy bay của hãng hàng không Lucky Air ngày 17/2 năm ngoái, với hy vọng sẽ có một chuyến bay may mắn.

Chuyến bay của Lucky Air từ An Khánh đến Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đã bị huỷ sau khi nhân viên hàng không phát hiện hai đồng xu một tệ trên mặt đất gần một động cơ máy bay. Toàn bộ hành khách phải rời khỏi máy bay và phi cơ tạm dừng hoạt động để kiểm tra.

Hãng Lucky Air, có trụ sở ở Côn Minh, cũng phải sắp xếp chỗ nghỉ và các chuyến bay thay thế cho những hành khách bị mắc kẹt, phát sinh thiệt hại hơn 123.000 tệ (17.600 USD). Trong khi đó, Lu bị cảnh sát giam 10 ngày với cáo buộc gây rối trật tự công cộng.

Máy bay của hãng hàng không Trung Quốc Lucky Air. Ảnh: Lucky Air/Twitter

Hồi tháng 5, Lucky Air đã đệ đơn kiện Lu, yêu cầu bồi thường thiệt hại. Lu, người được anh trai đại diện tại toà, cho rằng chi phí bảo trì của hãng hàng không quá cao và Lucky Air nên thông báo rộng rãi trước khi hành khách lên máy bay để nhắc nhở họ không nên ném xu.

Lu nói rằng anh ta không đủ khả năng chi trả số tiền trên. Toà án cho hay Lu phải bồi thường đầy đủ cho Lucky Air 120.000 tệ (17.200 USD) nhưng giảm một nửa phí toà án còn 459 tệ (66 USD).

Nhiều sự việc tương tự đã xảy ra gần đây ở Trung Quốc và đây là vụ án liên quan tới "đồng xu may mắn" thứ hai được đưa ra xét xử. Một người đàn ông đã ném tiền xu vào động cơ khi lên chuyến bay từ Vũ Hán đến Sơn Dương hồi năm 2017 và bị hãng Shenzhen Airlines khởi kiện. Hãng yêu cầu bồi thường 70.000 tệ (10.000 USD), nhưng người đàn ông cuối cùng đồng ý trả 50.000 tệ.

Các sự việc tương tự đã khiến sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á, tỉnh Hải Nam, hồi tháng 6 phải ra thông báo cảnh báo hành khách không ném tiền xu vào máy bay. Hồi tháng 9, một nữ sinh trường y bị phạt 200 tệ (gần 30 USD) sau khi ném tiền xu vào khu vực đỗ máy bay ở Tứ Xuyên để cầu may cho cháu vì đứa trẻ bị ốm trong khi bay.

