Nấu chín tảng thịt trong xe hơi dưới nắng nóng

AustraliaStu Pengelly ở thành phố Perth đã nấu chín 1,5 kg thịt lợn bằng cách đặt trong xe hơi suốt 10 tiếng, dưới thời tiết nắng nóng 39 độ C.

Stu Pengelly hôm 13/12 chia sẻ lên Facebook rằng anh đã thành công khi thử nghiệm nấu 1,5 kg thịt lợn trong xe hơi dưới trời nắng.

Pengelly cho hay anh dùng một máy đo nhiệt độ để theo dõi mức nhiệt suốt cả ngày hôm đó. Vào 7h sáng, nhiệt độ là 30 độ C, đến 10h tăng lên 52 độ C và lúc 13h nhiệt độ bên trong xe đã tăng lên tới 81 độ C.

Anh nhấn mạnh rằng kính ôtô của mình đã được dán phim mờ, các cánh cửa đã cũ và có một lỗ hổng do gỉ sét trên trần xe, khiến hơi nóng trong xe thoát được ra ngoài. "Nếu đây là một chiếc xe đời mới và được sơn đen thì nhiệt độ bên trong có thể cao hơn nhiều", anh nói.

Pengelly và thành phẩm sau khi nấu thịt trong xe hơi 10 tiếng.

Trong một video được kênh truyền hình ABC của Australia đăng, Pengelly đã lấy miếng thịt lợn được nấu chín ra khỏi xe, thái lát và ăn. "Thêm một chút gia vị, muối và tiêu. Ngon tuyệt!", anh nói.

Pengelly cho hay thử nghiệm của anh nhằm nhắc nhở mọi người cẩn trọng, không bỏ quên ai hay thứ gì có giá trị trong xe hơi giữa trời nóng.

"Nếu các bạn nhìn thấy trẻ em hay chó trong xe, đừng do dự phá cửa sổ để đưa ra ngoài ngay lập tức", anh nói. "Đó không phải là hành vi phạm tội và bạn có thể cứu một mạng sống. Xin hãy chú ý".

Thành phố Perth ở tây Australia đang ở trong một đợt nắng nóng chưa từng thấy. Đầu tháng này, thành phố trải qua tuần đầu tiên của mùa hè nóng nhất trong lịch sử.

Anh Ngọc (Theo Fox News)