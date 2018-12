Ấn Độ nóng kỷ lục 51 độ C, điện thoại di động sập nguồn

Nắng nóng kỷ lục làm chảy nhựa đường ở Ấn Độ

Người dân ở nhiều nơi tại Ấn Độ gặp không ít khó khăn khi đi bộ bởi nhựa đường chảy ra làm cho chân họ bị dính, rất khó di chuyển, theo News.com.au.

Một số bệnh viện tại bang Rajastha, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nắng nóng, đã phải dành riêng các giường để điều trị những người bị sốc nhiệt.

Thành phố Phalodi thuộc bang này đã ghi nhận mức nhiệt độ ngoài trời lên đến 51 độ C, phá kỷ lục 50,6 độ C năm 1956 của thành phố Alwar.

Một người dân cho biết điện thoại của ông còn sập nguồn vì quá nóng. Ông phải dùng khăn ướt để phủ lên nó trong khoảng 20 tới 25 phút thì chiếc điện thoại mới khởi động lại.

Nắng nóng xuất hiện vài tuần nay ở miền bắc Ấn Độ, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên trên mức 40 độ C. Chính quyền đã phải đóng cửa trường học ở một số bang như Rajasthan, New Delhi, Uttar Pradesh và Gujarat để đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ.

Vũ Hoàng