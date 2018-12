Bà Do 56 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo. Ước muốn duy nhất trước khi "nhắm mắt xuôi tay" của bà là được gặp con gái lần cuối. Con gái bà, tên Mi, đã mất tích hai năm nay. Bà Do kể rằng Mi bị bắt cóc ở chợ. Và tất cả những gì gia đình biết là có hai gã đàn ông đi theo Mi khi cô bé rời khỏi khu chợ. Gia đình bà Do lần theo dấu vết của cô bé đến Hà Giang nhưng tất cả đã quá muộn. Cô bé hoàn toàn "bốc hơi". Dân địa phương nói rằng nhiều khả năng cô bé đã bị gả bán cho đàn ông Trung Quốc.