Mỹ và Canada sắp đối mặt sóng nhiệt nguy hiểm

Nhiệt độ tại nhiều nơi trên nước Mỹ cuối tuần này được dự báo đạt mức cao kỷ lục trong nhiều năm.

Nhiệt độ được dự báo tăng cao tại nhiều nơi trên nước Mỹ dịp cuối tuần. Ảnh: BBC.

Đợt sóng nhiệt được dự đoán ảnh hưởng tới 20 triệu người trên khắp nước Mỹ, trải dài từ bang Colorado, Kansas tới vùng đông bắc và Bờ Đông. Nhiệt độ được dự báo tăng cao nhất vào cuối tuần này, chạm hoặc vượt quá 38 độ C.

Các thành phố lớn như New York, Washington và Boston được dự đoán đều nằm trong tầm ảnh hưởng của sóng nhiệt. Thị trưởng New York Bill de Blasio đã ban bố "tình trạng khẩn cấp do nhiệt độ cao kỷ lục" trong thành phố. Người dân được khuyến cáo uống đủ nước và không ra ngoài vào lúc trời nắng gắt.

Các chuyên gia dự báo thời tiết tại Mỹ cho biết sóng nhiệt sẽ xảy ra đến hết cuối tuần. Nhiệt độ tại một số thành phố sẽ đạt mức cao kỷ lục trong nhiều năm. Tuy nhiên, nhiệt độ được dự báo sẽ giảm xuống vào đầu tuần tới.

Một số khu vực tại Canada cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cảnh báo nhiệt độ cao đã được ban bố tại một số khu vực tại Quebec, Ontario và Nova Scotia. Nhiệt độ vào ban ngày tại Toronto có thể lên tới 40 độ C vào các ngày 19-20/7. Nhiệt độ tại Montreal được dự đoán có thể chạm mức 45 độ C vào hai ngày cuối tuần. Mưa bão cũng được dự đoán xảy ra vào dịp cuối tuần.

Thống kê cho thấy Trái đất vừa trải qua tháng 6 với nhiệt độ cao kỷ lục trong lịch sử. Nhiệt độ trung bình trên toàn cầu là 16,4 độ C.

Thu Hương (Theo BBC)