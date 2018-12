Mỹ trấn an người dân về mối lo bầu cử tổng thống bị can thiệp

Quan chức Nga nói bầu cử tổng thống Mỹ là 'nỗi xấu hổ toàn cầu'

Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu. Ảnh: AP.

Các quan chức Mỹ ngày 25/11 ra tuyên bố khẳng định cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra "phản ánh đúng nguyện vọng của người dân", bất chấp những nỗ lực phá hoại từ phía Nga, theo New York Times.

Giới chức Mỹ đưa ra tuyên bố trên sau khi Jill Stein, ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng Xanh, quyên góp được hơn 5 triệu USD để yêu cầu kiểm phiếu lại tại ba bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, nơi tỷ phú Donald Trump giành chiến thắng sít sao trước đối thủ Hillary Clinton. Bang Wisconsin hôm nay tuyên bố sẽ tiến hành kiểm phiếu lại vào tuần sau theo đề xuất của bà Stein.

Nhiều người ủng hộ bà Clinton cũng ủng hộ việc kiểm phiếu lại ở ba bang trên, với hy vọng một kết quả kiểm phiếu lại sẽ lật ngược thế cờ, đem lại số phiếu đại cử tri cần thiết để bà Clinton giành lấy chiến thắng từ tay ông Trump. Tuy nhiên, việc chiến dịch tranh cử của bà Clinton không ủng hộ nỗ lực này cho thấy khả năng này hầu như không xảy ra.

Một số chuyên gia máy tính Mỹ cho rằng tin tặc Nga có thể đã can thiệp vào kết quả bầu cử ở các bang quan trọng cho chiến thắng của Trump, do đó cần kiểm lại các phiếu bầu bằng giấy để đảm bảo sự chính xác.

Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng cho rằng rất khó để tin tặc tấn công vào các máy tính dùng cho bầu cử trên quy mô lớn. Chính quyền Mỹ xác nhận các báo cáo của Bộ An ninh Nội địa rằng họ "không thấy bất cứ dấu hiệu nào về các hoạt động can thiệp hệ thống máy tính trong ngày bầu cử".

Chính quyền Mỹ tuyên bố họ tin rằng kết quả bầu cử "tự do, công bằng" xét từ góc độ an ninh mạng.

Trong khi đó, các quan chức tình báo Mỹ đang điều tra về tác động của chiến dịch "chiến tranh thông tin" mà nước này cáo buộc do Nga phát động nhằm gây ảnh hưởng đến các cử tri.

Xem thêm: Nga 'chán ngấy' vì bị bôi nhọ trong tranh cử tổng thống Mỹ

Văn Việt