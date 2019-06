Mỹ siết visa du học vì lo sinh viên Trung Quốc hoạt động tình báo

Mỹ thừa nhận tăng cường giám sát thị thực vì cho rằng nhiều du học sinh Trung Quốc hợp tác với cơ quan tình báo nước ngoài.

Sinh viên Trung Quốc dự lễ tốt nghiệp ở Đại học Columbia năm 2015. Ảnh: Xinhua.

"Chúng tôi đã xác định ngày càng nhiều trường hợp các cơ quan tình báo nước ngoài hợp tác với sinh viên trong thời gian họ du học ở Mỹ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 3/6. Tuyên bố được đưa ra sau khi Trung Quốc phát cảnh báo tới các sinh viên và học giả về rủi ro xin học tại Mỹ vì ngày càng nhiều đơn xin thị thực bị trì hoãn hoặc từ chối.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh sinh viên và học giả Trung Quốc tới Mỹ tiến hành các hoạt động học thuật hợp pháp. "Chúng tôi cũng cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhất cho những người tới Mỹ hợp pháp, những người chiếm đa số các đơn xin visa vào Mỹ, để họ nhận được quyết định nhanh chóng, kỹ lưỡng và rõ ràng về đơn xin thị thực của mình", bà nói.

Các động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gia tăng và lan sang nhiều lĩnh vực khác. Mỹ gần đây liên tục gây sức ép lên công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei vì lý do an ninh, do nghi ngờ mối quan hệ thân cận của Huawei với chính quyền Bắc Kinh.

Sinh viên Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số sinh viên nước ngoài tại Mỹ, với 360.000 người năm ngoái và đa số du học tự túc. Việc hạn chế du học sinh Trung Quốc có thể gây tổn thất lớn về tài chính cho nước Mỹ, khi những người này đóng góp 14 tỷ USD cho kinh tế Mỹ năm 2017.

Hồng Hạnh (Theo AFP)