Mỹ sẽ trao đổi với Anh về vụ Iran bắt tàu dầu

Trump chỉ trích Tehran là 'mớ rắc rối' sau vụ Iran bắt tàu dầu Anh ở eo biển Hormuz tối 19/7, đồng thời cho biết sẽ trao đổi với London.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

"Chúng tôi sẽ trao đổi với Anh về vụ tàu dầu bị Iran bắt ở eo biển Hormuz. Điều này cũng thể hiện những gì tôi nói về Iran: một mớ rắc rối, không có gì ngoài rắc rối", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 19/7.

Tàu dầu Stena Impero mang cờ Anh, do Thụy Điển vận hành "bị Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC)bắt theo yêu cầu của Tổ chức Hàng hải và Cảng Hormozgan khi đi qua eo biển Hormuz "vì không tôn trọng các quy tắc hàng hải quốc tế". IRGC nói tàu dầu đã bị đưa vào bờ và bàn giao cho tổ chức để làm thủ tục pháp lý và chờ điều tra.

Trump không nói liệu sự việc có dẫn đến hành động đáp trả không, nhưng thêm rằng "cứ chờ xem điều gì xả ra". "Nhưng tôi biết rằng đó không phải là tàu Mỹ, đó là tàu của Anh", Tổng thống Mỹ cho hay.

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết ông đang"họp khẩn, xem xét lại những gì chúng tôi biết và những gì chúng tôi có thể làm để nhanh chóng bảo đảm việc tàu được thả". "Việc bắt tàu là không thể chấp nhận. Điều cần thiết là tự do hàng hải được duy trì và tất cả tàu có thể di chuyển an toàn, tự do trong khu vực", ông Hunt nói.

Căng thẳng ở Vùng Vịnh leo thang từ khi Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được ký giữa Iran với 6 cường quốc, đồng thời tăng cường trừng phạt Tehran. Tình hình ngày càng trầm trọng sau các vụ tấn công tàu thương mại trên vịnh Oman hồi tháng 5 và tháng 6, cũng như vụ Iran bắn rơi trinh sát cơ không người lái của Mỹ gần eo biển Hormuz hôm 20/6.

Thủy quân lục chiến Anh đầu tháng này bắt tàu dầu MT Grace 1 ngoài khơi vùng lãnh thổ hải ngoại Gibraltar với cáo buộc chuyển dầu thô của Iran tới nhà máy lọc dầu tại Syria, quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU). Iran bác cáo buộc này, khẳng định đích đến của tàu là cảng Basra của Iraq.

Iran hôm 14/7 bắt tàu dầu Riah treo cờ Panama cùng 12 thủy thủ ở eo biển Hormuz với cáo buộc "buôn lậu dầu". Riah biến mất cùng ngày Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố sẽ đáp trả việc Anh bắt tàu Grace 1.

Mỹ hôm 18/7 cho biết một máy bay không người lái Iran tiếp cận tàu đổ bộ USS Boxer ở phạm vi nguy hiểm và tàu chiến Mỹ đã bắn hạ nó để tự vệ. Tuy nhiên, Iran bác thông tin này, nói rằng họ không mất máy bay không người lái nào trên eo biển Hormuz.

Vị trí của eo biển Hormuz. Đồ họa: NYTimes.

Huyền Lê (Theo Hill)