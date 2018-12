Mỹ sẽ rời bỏ căn cứ chiến lược gần ngã ba biên giới Syria

Vì sao Trump muốn rút quân chóng vánh khỏi Syria? / Xe quân sự Mỹ nối đuôi nhau rời Syria trong đêm

Binh sĩ Mỹ và lực lượng đồng minh tại cửa khẩu biên giới gần căn cứ al-Tanf, Syria. Ảnh: AP.

Mỹ sẽ rút quân khỏi căn cứ chiến lược ở al-Tanf, cách ngã ba biên giới Syria-Jordan-Iraq khoảng 12 km, BuzzFeed ngày 21/12 dẫn lời Muhannad al-Talla, chỉ huy nhóm nổi dậy thân Mỹ tại khu vực này. Al-Talla cho biết các tay súng của nhóm này đã giúp binh sĩ Mỹ tháo dỡ trang thiết bị tại căn cứ al-Tanf trong vài ngày qua.

Một quan chức Mỹ xác nhận thông tin các binh sĩ nước này sẽ rời bỏ al-Tanf theo kế hoạch rút quân khỏi Syria được Tổng thống Donald Trump công bố ngày 19/12. Lý do Trump đưa ra cho quyết định này là phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đánh bại và quân đội Mỹ không còn lý do để hiện diện tại Syria.

Căn cứ al-Tanf được Mỹ thành lập vào đầu năm 2016 để huấn luyện các tay súng nổi dậy chống IS. Tuy nhiên, chính phủ Syria tuyên bố căn cứ này được thiết lập trái phép trên lãnh thổ và nhiều lần yêu cầu Mỹ rút quân nhưng không được đáp ứng.

Căn cứ al-Tanf nằm gần ngã ba biên giới giữa Syria, Iraq và Jordan. Đồ họa: Al Jazeera.

Hồi tháng 9, quân đội Nga và Syria thông báo kế hoạch tấn công vào nhóm phiến quân gần căn cứ a-Tanf. Mỹ phản ứng bằng cách điều thêm binh sĩ đến căn cứ này và mở cuộc tập trận quy mô lớn với quân nổi dậy. Nga sau đó từ bỏ kế hoạch tấn công quân nổi dậy tại đây.

Nga hoan nghênh quyết định rút quân khỏi Syria của Mỹ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria không góp phần giải quyết khủng hoảng chính trị và ngoại giao của quốc gia Trung Đông này.

Việc quân Mỹ rút khỏi căn cứ al-Tanf có thể khiến các nhóm nổi dậy quanh khu vực lo lắng trước nguy cơ bị "bỏ rơi", trong bối cảnh quân đội chính phủ Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị có các chiến dịch quân sự lớn ở miền đông Syria.

Nguyễn Tiến