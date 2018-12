Mỹ sẽ công khai âm mưu can thiệp chính trị của nước ngoài

Trump từ chối đề xuất của Putin về việc thẩm vấn công dân Mỹ / Trump tuyên bố nói nhầm trước Putin về Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein trong cuộc họp báo hôm 15/7. Ảnh: AP.

"Việc hé lộ những âm mưu can thiệp nền chính trị cho công chúng là cách quan trọng để vô hiệu hóa chúng. Người dân Mỹ có quyền được biết liệu các chính phủ nước ngoài có sử dụng biện pháp tuyên truyền nhằm vào họ hay không", Reuters dẫn lời Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein hôm qua phát biểu tại diễn đàn an ninh Aspen.

Chính sách mới của Bộ Tư pháp Mỹ cho phép cảnh báo công chúng về những chiến dịch trên mạng do nước ngoài tiến hành, tương tự cáo buộc Nga tấn công mạng và tung thông tin giả nhằm can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Washington từng do dự trong việc tiết lộ những hoạt động đó, lo ngại chúng có thể gây mất cân bằng và làm sai lệch kết quả bầu cử.

Chính sách mới do Thứ trưởng Rosenstein công bố nằm trong báo cáo của Lực lượng tác chiến kỹ thuật số, được Bộ Tư pháp Mỹ thành lập hồi tháng 2 năm nay. Báo cáo đề ra quy định và hướng dẫn cho cơ quan này trong việc cảnh báo công chúng và các doanh nghiệp về những đợt tấn công bí mật nhằm vào Mỹ.

Tuy nhiên, Rosenstein cũng cảnh báo chính sách này có thể bị ảnh hưởng bởi nỗ lực bảo vệ các nguồn tin và phương thức tình báo của Mỹ ở nước ngoài.

Nghị sĩ đứng đầu của đảng Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff đã hoan nghênh chính sách mới, cho rằng nó là "bước đi cần thiết và sống còn để bảo vệ các cuộc bầu cử Mỹ, răn đe hành động can thiệp từ nước ngoài".