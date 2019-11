Mỹ sắp tái tấn công IS

500 lính Mỹ cùng dân quân người Kurd sẽ mở chiến dịch truy quét tàn dư IS tại miền đông Syria trong những ngày tới.

"Chiến dịch chống IS do Mỹ dẫn đầu dự kiến diễn ra trong vài ngày đến vài tuần tới. Chúng tôi dự định phối hợp với Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) để mở chiến dịch chống IS dọc theo thung lũng sông Euphrates", đại tướng Kenneth McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, nói bên lề hội nghị Đối thoại Manama tại Bahrain ngày 23/11.

Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ lên kế hoạch nối lại chiến dịch tấn công phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kể từ khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh rút hết quân đội tại Syria từ đầu tháng 10. Ông chủ Nhà Trắng sau đó đổi ý, cho phép triển khai binh sĩ ở miền đông Syria nhằm canh giữ các mỏ dầu.

Thiết giáp Mỹ tuần tra tại giếng dầu thuộc tỉnh al-Hasakah, Syria ngày 3/10. Ảnh: RT.

"Hiện có khoảng 500 binh sĩ Mỹ chủ yếu đồn trú tại bờ đông sông Euphrates, từ thành phố Deir ez-Zor đến al- Hasaka, đông bắc Syria", tướng McKenzie cho biết.

IS gần như đã mất hết khu vực kiểm soát ở Syria và thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi cũng bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt hồi tháng 10, nhưng tàn dư của nhóm khủng bố này vẫn bị coi là mối đe dọa đối với an ninh khu vực.

Trong báo cáo hôm 19/11, Lầu Năm Góc nhận định nếu Mỹ rút hết lực lượng khỏi Syria, các thành viên IS đang lẩn trốn có thể "xây dựng lại và thực hiện các chiến dịch tinh vi hơn" chống lại lực lượng dân quân người Kurd. "IS có thể xây dựng mạng lưới bí mật, giải thoát các tay súng đang bị giam trong nhà tù của người Kurd", báo cáo cho biết.

Khu vực người Kurd và lính Mỹ kiểm soát (màu vàng) ở miền đông Syria. Đồ họa: Wikimedia.

Trong khi đó, Nga và Syria cáo buộc quân đội Mỹ hiện diện phi pháp tại quốc gia Trung Đông này. Bộ Quốc phòng Nga gọi việc lính Mỹ kiểm soát các mỏ dầu ở miền đông Syria là "hành vi ăn cướp cấp nhà nước". Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jonathan Hoffman nói nước này không thu lợi từ dầu mỏ Syria mà chuyển số tiền bán dầu cho SDF để củng cố lực lượng và quản lý các trại tù IS.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, RT)