Ukraine kêu gọi NATO đáp trả toàn diện Nga

Tàu khu trục USS McCampbell của hải quân Mỹ phóng tên lửa trong một cuộc diễn tập. Ảnh: RT.

Quân đội Mỹ đã đề nghị Bộ Ngoại giao nước này thông báo với Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch đưa tàu chiến tới Biển Đen như một phản ứng trước cuộc đối đầu của Nga và Ukraine tại Biển Đen và Biển Azov, CNN ngày 5/12 dẫn nguồn tin từ ba quan chức giấu tên Mỹ.

"Những hành động của Mỹ đều phù hợp với điều khoản của Công ước Montreux. Tuy nhiên, chúng tôi không bình luận chi tiết hoạt động liên lạc ngoại giao với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ", một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Công ước Montreux năm 1936 quy định tàu hải quân của các quốc gia không có chủ quyền ven Biển Đen muốn đi qua các eo biển Bosphorus và Dardanelles, khu vực kết nối Biển Đen và Địa Trung Hải, đều phải thông báo trước với Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất 15 ngày.

Hai quan chức Mỹ cho biết, thông báo này nhằm giúp hải quân có thời gian lên kế hoạch đưa một tàu chiến vào khu vực.

"Hạm đội 6 của Mỹ luôn sẵn sàng triển khai tới mọi địa điểm được yêu cầu. Chúng tôi thường xuyên tiến hành các hoạt động để thúc đẩy an ninh và ổn định tại các khu vực do hạm đội phụ trách gồm cả vùng biển và không phận ở quốc tế Biển Đen. Chúng tôi có quyền tự do hoạt động phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế", phát ngôn viên Hạm đội 6 Mỹ Kyle Raines nhấn mạnh.

Thông tin về kế hoạch của Mỹ được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin kêu gọi NATO có hành động đáp trả toàn diện việc Nga bắt ba tàu hải quân nước này đồng thời khẳng định có ít nhất một thành viên NATO luôn sẵn sàng tăng cường hiện diện tại Biển Đen để hỗ trợ Kiev.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine gia tăng sau sự việc cảnh sát biển Nga hôm 25/11 nổ súng khống chế, bắt ba tàu chiến Ukraine cùng 24 thủy thủ tại khu vực gần eo biển Kerch, nối Biển Đen và Biển Azov với cáo buộc xâm phạm lãnh hải, có hành vi nguy hiểm. Ukraine phủ nhận, nói rằng tàu của họ hành động đúng theo luật pháp quốc tế.