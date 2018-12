Mỹ, Nhật, Hàn gặp ba bên bàn về Triều Tiên

Triều Tiên tố cáo Nhật cản trở cải thiện quan hệ với Mỹ, Hàn Quốc / Quan chức Triều Tiên tới Phần Lan thảo luận với Mỹ, Hàn Quốc

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 có tầm bắn bao trùm lãnh thổ Mỹ. Ảnh: KCNA.

Trưởng văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong gặp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster và cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi tại Washington trong hai ngày 17 và 18/3, Reuters dẫn thông báo từ phủ tổng thống Hàn Quốc hôm nay.

Theo thông báo, các cố vấn an ninh quốc gia đã thảo luận về "phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên", nhất trí rằng "quan trọng là không lặp lại sai lầm trong quá khứ" và cùng phối hợp chặt chẽ. Cuộc họp dài hai ngày còn giúp mở đường cho một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tương lai.

Triều Tiên đang theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa, bất chấp các lệnh trừng phạt từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, công khai ý định phát triển tên lửa có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ, khiến căng thẳng trong khu vực tăng cao.

Vấn đề Triều Tiên gần đây hạ nhiệt, sau khi Bình Nhưỡng và Seoul nối lại đàm phán hồi tháng 1. Triều Tiên còn gửi lời mời gặp thượng đỉnh với Mỹ và được chấp nhận. Cuộc gặp Trump - Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào tháng 5, thời gian và địa điểm cụ thể chưa được xác định.

Một quan chức ngoại giao cấp cao Triều Tiên hôm 18/3 khởi hành tới Phần Lan để đàm phán với các cựu quan chức Mỹ, Hàn Quốc, theo hãng tin Yonhap. Trước đó, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã tới Thụy Điển họp với người đồng cấp Margot Wallstrom về an ninh bán đảo Triều Tiên.

Như Tâm