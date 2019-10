Mỹ muốn dựa vào cả người Kurd lẫn Thổ Nhĩ Kỳ để chống IS

Đặc phái viên Mỹ về Syria James Jeffrey tuyên bố Washington muốn trông cậy vào cả Ankara và người Kurd ở đông bắc Syria để dập tắt sự hồi sinh của IS.

"Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đều đã chiến đấu chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng", James Jeffrey, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Syria và liên minh chống IS, ngày 22/10 phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. "Nếu họ không bị buộc phải đối đầu với nhau, chúng ta có thể dựa vào cả hai để chống lại IS".

"Chúng ta đã làm rất tốt khi giúp ngừng cuộc tấn công này", Jeffrey nói, đề cập tới chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở đông bắc Syria. "Thổ Nhĩ Kỳ không thực sự đạt được nhiều thứ từ nó".

Xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra gần thị trấn Tel Abyad, Syria, ngày 8/9. Ảnh: Reuters.

Ông ước tính số nạn nhân người Kurd bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ "chỉ khoảng vài trăm". Tuy nhiên, Jeffrey cũng lưu ý rằng các lực lượng đối lập ở Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn "trong ít nhất một trường hợp đã gây ra tội ác chiến tranh" và Washington đang yêu cầu lời giải thích từ phía Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9/10 mở chiến dịch Mùa xuân Hòa bình tấn công người Kurd ở vùng đông bắc Syria sau khi Tổng thống Trump đột ngột ra quyết định rút quân khỏi khu vực này. Mục tiêu của Ankara là đẩy lùi lực lượng người Kurd khỏi biên giới, mở vùng đệm an toàn rộng khoảng 32 km.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria cho biết kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch, hàng chục dân thường đã thiệt mạng và hơn 300.000 người phải sơ tán. Chiến dịch cũng làm dấy lên lo ngại IS có thể lợi dụng tình thế hỗn loạn để trỗi dậy sau thất bại đầu năm.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 17/10 tới Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục Ankara ngừng tấn công người Kurd. Sau cuộc thảo luận kéo dài 9 tiếng với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, Pence tuyên bố hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong vòng 120 giờ.

Vũ Hoàng (Theo AFP)