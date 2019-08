Mỹ loại 7,8 tỷ USD hàng Trung Quốc khỏi đợt đánh thuế 10%

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ hôm 16/8 công bố danh sách 44 mặt hàng Trung Quốc được miễn áp thuế 10%, trị giá khoảng 7,8 tỷ USD.

Các container hàng hóa tại cảng Dương Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Danh sách được miễn áp thuế mới do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố bao gồm đồ nội thất gia đình, đồ cho trẻ em, các modem internet và bộ phát wifi, một số hóa chất được dùng trong sản xuất nhựa.

Các sản phẩm này sẽ được loại khỏi số hàng hoá Trung Quốc trị giá 300 tỷ USD bị đánh thuế 10% kể từ ngày 1/9 và 15/12, trong đó có một số mặt hàng đã chịu mức thuế 25% từ đợt áp thuế trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế bổ sung 10% với 300 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc từ ngày 1/9, không bao gồm 250 tỷ USD hàng Trung Quốc đã chịu mức thuế 25%. Washington sau đó thông báo một số mặt hàng sẽ được lùi ngày áp thuế sang giữa tháng 12.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ hôm 13/8 cho biết sẽ bỏ một số sản phẩm Trung Quốc khỏi danh sách chịu thuế nhập khẩu mới do "các yếu tố về sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và một số lý do khác". Những mặt hàng này gồm điện thoại di động, laptop, máy chơi game, một số loại đồ chơi, màn hình máy tính và một số loại giày dép, quần áo.

Bắc Kinh cáo buộc động thái áp thuế bổ sung của Washington vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận "đình chiến" thương mại giữa hai nước tại hội nghị G20 ở Nhật Bản hồi tháng 6, đồng thời quyết định ngừng mua nông sản Mỹ để trả đũa.

