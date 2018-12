Mỹ lập hai căn cứ quân sự mới ở Iraq

Quân đội Mỹ sẽ duy trì hiện diện tại Iraq

Pháo binh Mỹ tại Iraq. Ảnh: Reuters.

"Mỹ đã xây thêm một căn cứ quân sự ở khu vực Rumana thuộc huyện al-Qaim, giáp biên giới Syria và một căn cứ ở phía đông thành phố al-Rutbah, cách thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar khoảng 310 km về phía tây và cách biên giới Syria chưa đầy 100 km", hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/12 dẫn tuyên bố của ủy viên hội đồng lâm thời tỉnh Anbar Farhan al-Duleimi.

Quan chức Iraq cho biết hai căn cứ được Mỹ thiết lập nhằm hỗ trợ các lực lượng của Baghdad đảm bảo an ninh biên giới và ngăn chặn sự xâm nhập của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Washington đã điều binh sĩ, máy bay không người lái và nhiều khí tài quân sự khác đến đồn trú tại hai căn cứ mới.

Động thái của Lầu Năm Góc diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố quyết định rút toàn bộ 2.000 binh sĩ Mỹ khỏi Syria bởi lý do IS đã bị đánh bại. Trump hồi cuối tháng ba từng thảo luận với các cố vấn về việc rút quân và chuyển lực lượng tại Syria sang các nước khác có vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo an ninh khu vực, trong đó có Iraq.

Chính phủ Mỹ và Iraq chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của al-Duleimi. Nếu thông tin được xác nhận, quân đội Mỹ hiện có tổng cộng 4 căn cứ quân sự tỉnh biên giới Anbar.