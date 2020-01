Mỹ không bảo vệ Harry - Meghan trước thợ săn ảnh

Luật Mỹ sẽ không bảo vệ quyền riêng tư của Harry - Meghan trước thợ săn ảnh giống như cách họ được hưởng khi còn ở hoàng gia Anh.

Nhiều người cho rằng thành phố Los Angeles ở bang California, Mỹ có thể là điểm đến thường xuyên của gia đình Hoàng tử Harry và Công nương Meghan sau khi rời hoàng gia Anh. Meghan từng có thời gian ở Los Angeles và mẹ cô hiện vẫn sống ở thành phố này.

Ngoài ra, nếu Meghan ký hợp đồng lồng tiếng với Disney để đổi lấy việc quyên góp cho một tổ chức từ hiện, cô sẽ phải tới trụ sở công ty giải trí này ở Burbank, California.

Hoàng tử Harry (phải) và Meghan. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, luật sư Christopher Melcher của công ty luật Walzer Melcher ở Los Angeles, cho rằng gia đình hoàng tử Anh sẽ không được hưởng những quyền riêng tư chặt chẽ như ở Anh nếu họ tới thành phố này hoặc bất kỳ địa điểm nào ở Mỹ.

"Luật về quyền riêng tư ở Anh có tính bảo vệ cao và đề cao quyền cá nhân trước các cơ quan báo chí. Luật của Anh có thể cấm báo chí đăng tải thông tin về cá nhân, đặc biệt là trẻ em", Melcher nói. Ngược lại, Melcher cho biết "theo hiến pháp Mỹ, chính phủ không can thiệp vào báo chí và các tờ báo có thể công bố thông tin mà rất ít bị hạn chế".

Theo Melcher, Meghan và Harry "sẽ không nhận được bảo vệ như ở nhà" khi đến Mỹ. "Vấn đề không tốt ở đây là thợ săn ảnh (paparazzi) sẽ tìm cách chụp hình họ ở nơi công cộng. Đây có lẽ là môi trường độc hại với họ hơn nơi họ đang cố rời đi và ở đây cũng có nhiều ánh mắt dõi theo họ hơn khi ở Anh", Melcher nhận định.

Melcher chỉ ra rằng California đã thông qua một số điều luật cấm thợ săn ảnh theo dõi, đột nhập vào nhà riêng hoặc sử dụng máy bay không người lái để chụp ảnh hoạt động gia đình hoặc riêng tư. Tuy nhiên, lợi nhuận sẽ thôi thúc nhiều thợ săn ảnh tiếp tục hoạt động và thách thức nỗ lực pháp lý ngăn cản họ.

"Người nổi tiếng thường chi mạnh tay cho an ninh để đảm bảo sự riêng tư và an toàn của họ. Vợ chồng hoàng tử Anh cũng sẽ phải bỏ tiền cho vấn đề an ninh nếu muốn được bảo vệ khi đến Mỹ", ông nói.

Trong khi đó, Canada đã dành cho vợ chồng Harry - Meghan đặc quyền về an ninh. Roger McConchie, đối tác thành lập công ty luật McConchie có trụ sở ở Vancouver, Canada cho biết British Columbia, nơi có đảo Vancouver, có thể giúp vợ chồng hoàng tử Anh tránh khỏi thợ săn ảnh.

Harry - Meghan bất ngờ tuyên bố rút khỏi vai trò cấp cao trong hoàng gia Anh hôm 8/1, khiến Nữ hoàng Elizabeth phải triệu tập cuộc họp gia đình tại Sandringham ngày 13/1. Hiện hoàng gia Anh vẫn còn nhiều vấn đề cần bàn đến liên quan tới quyết định của Harry - Meghan, như chi phí an ninh cho gia đình hoàng tử Harry, tước hiệu hoàng gia, thời gian sống ở Anh và Canada mỗi năm, kế hoạch độc lập tài chính.

Thanh Tâm (Theo Fox News)