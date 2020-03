Mỹ kêu gọi người vừa rời New York tự cách ly

Quan chức phụ trách chống Covid-19 của Nhà Trắng đề nghị những người rời New York gần đây tự cách ly 14 ngày nhằm ngăn nCoV lây lan.

"Do tỷ lệ nhiễm nCoV cao tại New York, bất cứ ai từng đến đây trong vài ngày qua có thể đã bị phơi nhiễm trước đi rời đi. Tôi đồng tình với Thống đốc Florida Ron DeSantis rằng những người từng ở New York nên tự cách ly 14 ngày để đảm bảo không lây virus sang người khác", Deborah Birx, điều phối viên lực lượng chống Covid-19 của Nhà Trắng, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 24/3.

Deborah Birx, điều phối viên lực lượng chống Covid-19 của Nhà Trắng, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 24/3. Ảnh: AP.

Birx chỉ ra rằng khoảng 56% ca nhiễm nCoV tại Mỹ đến từ vùng đô thị New York. 60% số ca nhiễm mới trên toàn quốc cũng xuất phát tại khu vực này, khiến chính quyền "lo ngại sâu sắc". "Chúng tôi bắt đầu ghi nhận những ca bệnh mới trên khắp Long Island, cho thấy người nhiễm đã rời New York", bà Birx cho hay.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết chính quyền liên bang "đang tăng cường nguồn lực" cho khu vực New York, bao gồm 4.000 máy thở, trong vòng 24 giờ tới. "Tôi muốn người dân New York biết rằng chúng tôi đồng hành cùng các bạn", ông nói.

Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, cho biết nhiều người dân New York đang tìm cách chạy trốn khỏi thành phố, nói thêm rằng tỷ lệ nhiễm bệnh ở thành phố vào khoảng 1/1.000, cao gấp 8-10 lần so với những nơi khác tại Mỹ.

Mỹ hiện ghi nhận hơn 53.000 ca nhiễm nCoV, 687 người chết và 370 trường hợp bình phục, trở thành vùng dịch lớn thứ ba thế giới. New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 25.000 ca nhiễm và khoảng 210 người chết, tiếp đó là các bang New Jersey, California và Washington.

Ánh Ngọc (Theo CNN, Bloomberg)