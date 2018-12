Mỹ - Hàn âm thầm tập trận diệt kho hạt nhân Triều Tiên

Mỹ phá sóng GPS, tập trận không quân lớn nhất 42 năm / Mỹ chuẩn bị 'rất nghiêm túc' kịch bản xung đột với Triều Tiên

Lính Mỹ tham gia tập trận Warrior Strike năm 2017. Ảnh: USFK.

Quan chức quốc phòng Hàn Quốc giấu tên ngày 1/2 tiết lộ liên quân Mỹ - Hàn đã hoàn tất cuộc tập trận kéo dài 4 ngày mang tên "Warrior Strike" (Đòn đánh chiến binh) mà không đưa ra thông báo, Yonhap đưa tin.

Warrior Strike có sự tham gia của binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn bộ binh số 2 và một số đơn vị Hàn Quốc. Mục tiêu tập trận nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của liên quân, mô phỏng nhiều kịch bản chiến tranh, bao gồm cả loại bỏ kho vũ khí hạt nhân và hóa học của Triều Tiên.

Quy mô hoạt động này nhỏ hơn nhiều so với hai cuộc tập trận hiệp đồng thường niên mang tên "Key Resolve" (Giải pháp then chốt) và "Foal Eagle" (Đại bàng non). Washington và Seoul đã thống nhất lùi các cuộc tập trận tới sau Olympic Mùa đông 2018, diễn ra từ ngày 9 đến 25/2 tại thành phố PyeongChang, nằm cách giới tuyến phi quân sự khoảng 80 km về phía nam.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu hạ nhiệt hồi tháng 1. Bình Nhưỡng và Seoul nhất trí thành lập một đội khúc côn cầu nữ chung để tham gia Olympic Mùa đông, hai đoàn sẽ cùng nhau diễu hành dưới một lá cờ bán đảo Triều Tiên thống nhất tại lễ khai mạc. Đoàn vận động viên Triều Tiên đã đặt chân tới Hàn Quốc vào tối ngày 1/2.

Mỹ tuyên bố không tổ chức tập trận với Hàn Quốc trong thời gian diễn ra Olympic nhưng vẫn triển khai nhiều oanh tạc cơ tàng hình, tiêm kích chiến thuật và tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên.

Tử Quỳnh