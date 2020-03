Mỹ ghi nhận thêm gần 10.000 ca nhiễm nCoV

Mỹ phát hiện thêm 9.903 ca dương tính nCoV mới, nâng số người nhiễm lên hơn 43.000, trong đó 545 người đã tử vong.

Quan chức y tế Mỹ hôm 23/3 cho biết nước này xuất hiện thêm 9.903 ca nhiễm nCoV, nâng số ca nhiễm trên cả nước lên 43.469, là vùng dịch lớn thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Italy.

Mỹ cũng ghi nhận thêm 132 ca tử vong, mức tăng hàng ngày cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này, đưa số người chết tại Mỹ lên 545. New York là bang có số ca tử vong lớn nhất với 157 trường hợp trong 20.909 ca nhiễm, riêng thành phố New York ghi nhận 12.339 ca nhiễm và 99 người chết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/3 thừa nhận tác động của Covid-19 có thể sẽ xấu đi. "Chắc chắn điều này sẽ trở nên tồi tệ. Chúng tôi đang cố gắng để tình hình không quá tồi tệ. Rõ ràng con số sẽ tăng theo thời gian và sau đó sẽ giảm", Trump nói.

Trump cũng ký lệnh hành pháp ngăn chặn tích trữ thiết bị, vật tư y tế quan trọng như dung dịch khử trùng tay, khẩu trang và thiết bị bảo hộ cá nhân. Lệnh cũng ngăn việc tăng giá trong ngành y tế giữa cuộc chiến chống Covid-19.

Nhân viên y tế Mỹ đưa người nhiễm nCoV lên xe cứu thương ở bang Washington hôm 4/3. Ảnh: Reuters.

Một nhóm nhà sản xuất quần áo và dệt may đang lên kế hoạch giao lô khẩu trang ba lớp đầu tiên cho chính phủ vào giữa tuần này để giúp nhân viên y tế ứng phó đại dịch. Nhóm này đặt mục tiêu sản xuất 10 triệu khẩu trang mỗi tuần trong vòng một tháng ở Mỹ và Trung Mỹ.

8 bang của Mỹ đã ban hành lệnh yêu cầu mọi người ở nhà nhằm ngăn nCoV lây lan, gồm California, New York, Illinois, Ohio, New Jersey, Louisiana, Connecticut và Delaware, khiến khoảng 101 triệu dân chịu ảnh hưởng. Tổng thống Mỹ đang xem xét thả tù nhân cao tuổi để ngăn Covid-19 tấn công nhà tù. Các bang California, New York, Ohio, Texas và thành phố New York đã thả một số phạm nhân chịu mức án nhẹ, cao tuổi hoặc nhiễm virus.

Thượng nghị sĩ Rand Paul, đồng minh của Trump, được xác nhận nhiễm nCoV, trở thành thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên nhiễm virus. Trump đăng Twitter rằng thượng nghị sĩ bị nhiễm "virus Trung Quốc" hiện vẫn ổn và sẽ sớm khỏe lại. Đệ nhất phu nhân Melania cũng đã được xét nghiệm nCoV và có kết quả âm tính.

Quân đội Mỹ sẽ đưa bệnh viện dã chiến tới hai bang New York và Seattle trong 72 giờ tới. Mỗi bệnh viện có 248 giường, gồm 48 giường chăm sóc đặc biệt và 11 máy thở. Một số cơ sở y tế quân sự lưu động cũng đang chuẩn bị được triển khai tới những nơi khác.

Covid-19 đã xuất hiện tại 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 378.000 người nhiễm và hơn 16.400 người tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi Covid-19 là đại dịch toàn cầu và cảnh báo "đại dịch đang tăng tốc" khi chỉ mất 67 ngày để số ca nhiễm đạt mốc 100.000 trên toàn cầu, thêm 11 ngày để đạt 200.000 và chỉ thêm 4 ngày để tăng lên 300.000.

