Mỹ điều tra kẻ nhận đánh bom New York

Vụ nổ ở New York là 'hành vi khủng bố'

FBI và cảnh sát New York điều tra hiện trường vụ nổ. Ảnh: New York Daily News.

Cảnh sát New York điều tra một trang mang tên "Tôi là kẻ đánh bom New York" xuất hiện hôm 18/9 trên mạng xã hội Tumblr. Chủ nhân trang này nhận trách nhiệm về vụ đánh bom làm 29 người bị thương ở New York hôm 17/9.

Trang web treo một lá cờ cầu vồng, màu sắc tượng trưng cho cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT). Người nhận trách nhiệm đánh bom cho biết anh ta làm các quả bom để chống lại sự áp bức nhằm vào LGBT, mặc dù họ đang được sống ở khu vực được cho là thân thiện nhất với cộng đồng này.

"Tôi không thể sống trong một thế giới mà những người đồng tính như tôi hay phần còn lại của LGBT bị xã hội coi khinh", người này nói.

Anh ta cũng tuyên bố không thể sống trong đất nước mà một người "ghét phụ nữ, bài ngoại, kỳ thị chủng tộc, bài Hồi giáo" như ông Trump lại đại diện cho đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ.

Trước đó, có thông tin Cục điều tra liên bang Mỹ đã bắt 5 người trên một chiếc ô tô đang trên đường ra sân bay vì liên quan đến vụ đánh bom New York, tuy nhiên, thông tin nhanh chóng bị phủ nhận. FBI cho biết các thông tin trước đó về vụ bắt giữ là "nhầm lẫn".

Khoảnh khắc bom nổ ở New York:

FBI bắt 5 nghi phạm đánh bom New York

Xem thêm: Hillary Clinton lên án ba vụ tấn công bom, dao ở Mỹ

Văn Việt