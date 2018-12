Mỹ điều thủy quân lục chiến đến đông Syria diệt IS

Dân quân do Mỹ hậu thuẫn tấn công cứ điểm của IS ở Syria

Các binh sĩ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: AFP.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết một máy bay Mỹ ngày 3/10 chở các binh sĩ lính thủy quân lục chiến nước này đến tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria tham gia cuộc chiến chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, theo Xinhua.

Theo SOHR, nhóm binh sĩ thủy quân lục chiến này sẽ hỗ trợ các tay súng của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do dân quân người Kurd làm nòng cốt để tiêu diệt IS ở Hajin, một trong những thị trấn cuối cùng do IS kiểm soát tại tỉnh Deir Ezzor.

Đây được coi là động thái nhằm tăng cường cho chiến dịch quân sự chống IS tại bờ đông sông Euphrates của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Đặc phái viên của Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề Syria James Jeffrey hồi đầu tháng 9 tuyên bố Lầu Năm Góc không có kế hoạch rút quân khỏi Syria vào cuối năm, thay vào đó sẽ tiếp tục hiện diện lâu dài tại quốc gia này để tiêu diệt tận gốc IS và ngăn chặn sử mở rộng ảnh hưởng của Iran.

Tuyên bố Jeffrey khiến dư luận bất ngờ bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng ba từng khẳng định muốn rút quân đội khỏi Syria và chuyển lực lượng sang các nước khác có vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo an ninh khu vực, sau khi phiến quân IS bị đánh bại hoàn toàn tại quốc gia Trung Đông này.

Các quan chức Mỹ cho biết sự thay đổi lập trường của Trump chủ yếu bắt nguồn từ sự nghi ngờ ngày càng tăng trước vai trò của Nga trong việc loại bỏ sự hiện diện của Iran khỏi Syria.