Mỹ diệt 58 phiến quân IS trả thù cho đặc nhiệm SEAL bị sát hại

Chiến thuật thọc sâu IS áp dụng để sát hại đặc nhiệm Mỹ

Máy bay F-22 Raptor của không quân Mỹ tham gia nhiệm vụ tấn công các mục tiêu IS ở Syria lần đầu tiên năm 2014. Ảnh: CNN

Lầu Năm Góc mới công bố chi tiết về cuộc giao tranh giữa quân đội nước này với nhóm phiến quân IS tấn công vào một địa điểm cách thành phố Mosul của Iraq gần 30 km, khiến một đặc nhiệm SEAL thiệt mạng, theo Zone militaire.

Theo đó, sáng ngày 3/5, phát hiện sự có mặt của hơn 10 cố vấn quân sự Mỹ tại một đơn vị của lực lượng dân quân người Kurd tại ngôi làng Tal Asquf, phía bắc Mosul, một nhóm gồm khoảng 125 chiến binh IS và hàng chục xe tải chứa đầy chất nổ cùng xe ủi đã tấn công chọc thủng phòng tuyến của dân quân người Kurd.

Các cố vấn Mỹ đã lập tức yêu cầu sự can thiệp của lực lượng đặc nhiệm SEAL, đơn vị có nhiệm vụ đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của họ.

Trong khi di tản các cố vấn quân sự, các thành viên của SEAL đã đấu súng với nhóm phiến quân, và một đặc nhiệm đã thiệt mạng do trúng hỏa lực trực tiếp.

Phát ngôn viên của lực lượng liên quân, đại tá Steven Warren cho biết, nhóm IS cũng nổ súng dữ dội vào những chiếc trực thăng Black Hawk đang di tản các cố vấn quân sự Mỹ, tuy nhiên không có cố vấn nào bị thương.

Sau khi nhóm cố vấn di tản an toàn, không quân Mỹ đã tiến hành 11 lượt không kích nhằm vào nhóm IS đang tấn công thọc sâu, tiêu diệt tổng cộng 20 xe bán tải, 2 xe tải chứa chất nổ và 58 chiến binh IS. Nhóm phiến quân còn lại buộc phải rút lui khỏi làng sau khi hứng chịu thiệt hại nặng nề.

Nguyễn Hoàng