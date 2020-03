Mỹ có thể hạn chế đi lại trong nước

Trump không loại trừ việc hạn chế người dân đi tới các khu vực chịu ảnh hưởng nặng bởi Covid-19 trên đất Mỹ nếu tình hình vượt tầm kiểm soát.

Trong cuộc họp báo ngày 12/3 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump được hỏi liệu có đang xem xét lệnh hạn chế di chuyển tới các bang chịu ảnh hưởng nặng bởi Covid-19 như Washington hay California hay không. Trump trả lời rằng khả năng này chưa được thảo luận, nhưng lệnh hạn chế đi lại có thể được ban bố "nếu tình hình vượt tầm kiểm soát hoặc một khu vực trở nên quá nóng".

Mỹ đến nay ghi nhận hơn 1.600 ca nhiễm nCoV và hơn 40 ca tử vong tại 46 bang và thủ đô Washington D.C. Washington là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất với hơn 370 ca bệnh và 30 ca tử vong. Bang New York ghi nhận hơn 320 ca nhiễm nCoV, trong đó có ổ dịch với hơn 110 ca bệnh tại Giáo đường Thanh niên Israel ở New Rochelle, hạt Westchester.

Trump khen biện pháp thiết lập vùng cách ly tại New Rochelle của bang New York có bán kính 1,6 km ở thành phố New Rochelle để ngăn Covid-19 lây lan và nói nó giúp mọi người biết mình đang được theo dõi. Tổng thống Mỹ cũng cho hay sẽ hủy hoặc hoãn một số sự kiện chính trị trong những tuần tới. "Chúng tôi có một số cuộc tuần hành lớn. Chúng tôi đã hủy sự kiện ở Las Vegas và Reno, bang Nevada", Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ngày 12/3 tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP.

Trump hôm 11/3 bất ngờ ra lệnh cấm công dân 26 quốc gia châu Âu tới Mỹ để ngăn Covid-19. Lệnh cấm kéo dài 30 ngày, không áp dụng với công dân Anh và có miễn trừ nhất định với công dân Mỹ đã được sàng lọc y tế.

Một số bang của Mỹ ban hành chính sách mới để ngăn Covid-19. Bang New York cấm các sự kiện có hơn 500 người tham gia từ tối 12/3. Bang California yêu cầu dân chúng hoãn hoặc hủy các cuộc tụ tập có 250 người trở lên tới hết tháng 3, hạn chế tập trung trong không gian kín nếu không đảm bảo khoảng cách 2 m giữ mỗi người.

Giới chức bang Maryland, Ohio và Washington thông báo các trường học sẽ đóng cửa trong vài tuần. Các trường học tại hạt King, Snohomish và Pierce, vùng dịch tại bang Washington, có thể đóng cửa đến hết tháng 4. Một số trường học tại các bang khác của Mỹ hạn chế hoạt động ngoại khóa, chuyển sang giảng dạy trực tuyến và thậm chí đóng cửa cơ sở đào tạo cùng ký túc xá.

Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, tới nay đã xuất hiện tại 127 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 134.000 ca nhiễm, gần 5.000 ca tử vong và hơn 69.000 người đã hồi phục.

Nguyễn Tiến (Theo NYT)