Mỹ có thể đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi liên quân chống IS

Lầu Năm Góc ra lệnh ngừng chia sẻ tin tình báo về IS với Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối chiến dịch quân sự tại Syria, báo Đức cho hay.

Quyết định ngăn Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận thông tin tình báo và dữ liệu tác chiến của liên quân chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra hôm 9/10, thời điểm Ankara bắt đầu pháo kích và ném bom vị trí dân quân người Kurd ở miền bắc Syria, theo tờ Spiegel của Đức.

Liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu có hơn 50 nước tham gia, nhưng chỉ một số quốc gia trực tiếp tham chiến. Mọi thông tin tình báo thu thập được sẽ được chuyển về trung tâm điều phối chiến dịch ở Qatar và từ đó cung cấp cho các nước thành viên tham gia chống IS.

Chia sẻ thông tin tình báo và tác chiến được coi là trọng tâm hoạt động của lực lượng này, nên việc cấm một nước tiếp cận dữ liệu tình báo được coi là hành động loại quốc gia đó khỏi liên quân.

Trung tâm điều phối hoạt động của liên quân chống IS tại Qatar. Ảnh: USAF.

Lầu Năm Góc lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ có thể dùng dữ liệu tác chiến của liên quân để lên kế hoạch tấn công người Kurd ở miền bắc Syria. Các thông tin tình báo được thu thập hàng ngày từ trinh sát cơ, máy bay không người lái và vệ tinh với độ chính xác cao.

Không quân Đức trước đó cũng từ chối chia sẻ thông tin trinh sát với trung tâm điều phối hoạt động của liên quân vì lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng dữ liệu này để phục vụ "những hoạt động ngoài khuôn khổ cuộc chiến chống IS", báo Spiegel cho biết thêm.

Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận về thông tin.

Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch Mùa xuân Hòa bình tại đông bắc Syria hôm 9/10 nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd bị Ankara coi là khủng bố. Mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ là đẩy lùi lực lượng người Kurd khỏi biên giới, mở vùng đệm an toàn rộng khoảng 32 km ở phía bắc Syria.

Vũ Anh (Theo Spiegel)