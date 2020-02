Mỹ cho phép nhân viên lãnh sự tại Hong Kong về nước

Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép một số nhân viên lãnh sự quán ở Hong Kong và người thân về nước do lo ngại virus corona lây lan.

"Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định cho phép các nhân viên tự nguyện rời tổng lãnh sự quán ở Hong Kong do lo ngại về những nguy cơ liên quan đến dịch Covid-19 và để đảm bảo an toàn, an ninh cho các viên chức Mỹ và thân nhân", Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 11/2 ra thông cáo cho biết.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định đây không phải là thông báo sơ tán, bởi việc nhân viên rời lãnh sự quán tại Hong Kong là "không bắt buộc".

Lực lượng chức năng mặc đồ bảo hộ gần chung cư bị cách ly ở Hong Kong hôm qua. Ảnh: AP.

Quyết định này chỉ áp dụng với các những nhân viên lãnh sự "không khẩn cấp", những người không phải xử lý các công việc cấp thiết. Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong vẫn sẽ mở cửa và đáp ứng toàn bộ nhu cầu của công dân Mỹ tại đây.

Quyết định được cơ quan ngoại giao Mỹ đưa ra sau khi các quan chức y tế Hong Kong hôm 9/2 xác nhận có thêm 10 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 9 người trong cùng một gia đình. Số ca nhiễm mới này nâng tổng số người nhiễm Covid-19 ở Hong Kong lên 49 ca.

Dịch viêm phổi cấp Covid-19 khởi phát tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc từ đầu tháng 12/2019, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến ngày 12/2, dịch bệnh đã khiến hơn 45.000 người nhiễm, 1.115 người chết, chủ yếu ở Hồ Bắc, Trung Quốc.

