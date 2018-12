Mỹ cảnh báo Trung Quốc ngừng quân sự hóa Biển Đông

Chuyên gia lo ngại phương tiện không người lái gia tăng ở Biển Đông

Lính hải quân Trung Quốc trong cuộc duyệt binh ngoài khơi đảo Hải Nam. Ảnh: Xinhua.

"Chúng tôi tiếp tục quan ngại về các động thái và hành động quân sự hóa của Trung Quốc tại Biển Đông. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc tuân thủ những cam kết đã đưa ra trước đây về tình hình khu vực", Reuters ngày 9/11 dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp báo chung với các quan chức cấp cao Trung Quốc tại Washington.

Trước đó, Pompeo cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã có cuộc gặp với Ủy viên Chánh văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ngụy Phượng Hòa, tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, hoạt động quân sự hóa của Bắc Kinh ở Biển Đông và các vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc.

Ông Dương Khiết Trì tuyên bố nước này không muốn đối đầu với Mỹ nhưng có quyền "xây dựng các cơ sở quốc phòng cần thiết", đồng thời kêu gọi Washington ngừng điều tàu chiến và máy bay đến gần các đảo mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định không chấp nhận yêu cầu của Trung Quốc, cho rằng Washington đang hành động đúng luật pháp quốc tế để bảo vệ quyền tự do hàng hải, hàng không của mình cũng như các nước khác trên Biển Đông.

Căng thẳng trên Biển Đông gần đây gia tăng sau khi Trung Quốc ngang nhiên xây dựng đảo nhân tạo trái phép và tăng cường hoạt động quân sự hóa tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hành động này đi ngược cam kết của Bắc Kinh về việc không quân sự hóa Biển Đông và hứng chịu nhiều chỉ trích của dư luận quốc tế.

Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc dừng các hành động trái phép, tránh làm phức tạp thêm tình hình, đặc biệt là việc quân sự hóa, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.