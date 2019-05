Mỹ bắt người mang hai can xăng và bật lửa vào nhà thờ ở New York

Người đàn ông nói mang theo xăng để đổ cho xe, nhưng khi cảnh sát kiểm tra, họ phát hiện xe anh ta vẫn còn đầy xăng.

Tang vật cảnh sát New York thu giữ từ người đàn ông đến từ bang New Jersey hôm 17/4. Ảnh: Twitter.

Cảnh sát New York cho biết Marc Lamparello, 37 tuổi, đến từ bang New Jersey hôm 17/4 mang hai can đầy xăng, hai chai xăng chuyên dụng dành cho bật lửa và hai chiếc bật lửa vào nhà thờ Thánh Patrick ở quận Manhattan.

Khi đang đi vào nhà thờ, Lamparello bị một bảo vệ chặn lại nên đã bỏ đi. Tuy nhiên, bảo vệ đã kịp thông báo cho hai sĩ quan chống khủng bố đang gác bên ngoài nhà thờ.

Lamparello nói với cảnh sát rằng anh ta mang theo can xăng vì xe của anh ta đã hết nhiên liệu. Tuy nhiên, khi cảnh sát kiểm tra, họ phát hiện chiếc xe vẫn còn xăng và Lamparello lập tức bị bắt.

Cảnh sát John Miller lưu ý sự việc xảy ra chỉ hai ngày sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris gây thiệt hại nghiêm trọng. "Đây là một dấu hiệu về điều gì đó rất đáng ngờ", Miller nói với các phóng viên bên ngoài nhà thờ, song cho biết còn quá sớm để nói đây có phải hành động khủng bố hay không.

Cảnh sát đang xác định động cơ của người đàn ông này.

Trước đó, ba nhà thờ ở bang Louisiana đã bị thiêu rụi từ 26/3 đến 4/4. Holden Matthews, 21 tuổi, con trai của một phó cảnh sát trưởng, bị bắt tuần trước với cáo buộc đốt những nhà thờ này. Đây đều là những nhà thờ đã tồn tại hơn một thế kỷ và là ngôi nhà tinh thần cho các thế hệ gia đình người da màu.

Matthews ban đầu ban đầu chỉ bị cáo buộc tội đốt phá nhà thờ, song sau đó bị cáo buộc thêm tội thù hận. Theo luật của bang Louisiana, tội thù hận bao gồm các hành vi liên quan đến phân biệt chủng tộc, tôn giáo hoặc tổ tiên.

Nhà thờ Thánh Patrick ở quận Manhattan, thành phố New York. Ảnh: NBC.

Huyền Lê (Theo Reuters)