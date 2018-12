Chiều cùng ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Toàn quyền Australia Peter Cosgrove nhân chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.

Trao đổi về vấn đề Biển Đông, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Toàn quyền Peter Cosgrove nhấn mạnh tầm quan trọng việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Toàn quyền khẳng định Australia sẽ tích cực phối hợp, hỗ trợ khi Việt Nam trúng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.