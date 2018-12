Một loạt nghị sĩ Mỹ chỉ trích Trump 'hèn nhát' trước Putin

Thế giới ngày 17/7: John McCain gọi thượng đỉnh Trump - Putin là 'sai lầm bi đát' / Putin ca ngợi họp thượng đỉnh với Trump 'rất thành công'

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trong cuộc họp báo sau hội nghị hôm 16/7. Ảnh: AFP.

Hàng loạt nghị sĩ Mỹ, bao gồm cả các thành viên đảng Cộng hòa, hôm qua lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc họp báo giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. Thượng nghị sĩ John McCain gọi hội nghị thượng đỉnh là "sai lầm bi đát", trong khi một số nhà lập pháp Mỹ phê phán Trump đã "yếu mềm" và "hèn nhát", Reuters đưa tin.

Sau hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin, thượng nghị sĩ Pat Toomey của đảng Cộng hòa và lãnh đạo phe Dân chủ tại thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã nhắc tới khả năng đưa ra lệnh cấm vận mới nhằm vào Moskva.

"Mỹ nên áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm vào Nga, trừ khi Putin hỗ trợ Washington khởi tố những công dân Nga bị cáo buộc tấn công mạng", thượng nghị sĩ Toomey tuyên bố. Chưa rõ liệu lãnh đạo thượng viện hay hạ viện Mỹ có ủng hộ đề xuất này hay không.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan đã phản đối nhiều tuyên bố được Trump đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh. Ông khẳng định sự ủng hộ với cộng đồng tình báo Mỹ về kết luận Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

"Không có nghi ngờ nào về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử của chúng ta, cũng như tìm cách gây ảnh hưởng tới nền dân chủ khắp thế giới. Đó không chỉ là thông tin từ cộng đồng tình báo Mỹ mà còn là kết luận của Ủy ban tình báo hạ viện. Tổng thống cần hiểu Nga không phải đồng minh của chúng ta, Mỹ cần tập trung vào việc buộc Nga chịu trách nhiệm và chấm dứt các cuộc tấn công vào nền dân chủ", Chủ tịch Ryan phát biểu.

Lãnh đạo phe đa số tại thượng viện Mỹ Mitch McConnell khẳng định "Nga không phải bạn của Mỹ" và tỏ ý tin tưởng hoàn toàn đánh giá của các cơ quan tình báo Mỹ. Chủ tịch ủy ban đối ngoại thượng viện Bob Corker cho rằng Trump khiến Mỹ tỏ ra yếu đuối, dễ bị dụ dỗ. "Tôi rất thất vọng với tuyên bố của Tổng thống về cộng đồng tình báo và những gì Putin nói", Corker tuyên bố.

Một số nghị sĩ Cộng hòa ở hạ viện và thượng viện, những người được coi là đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, cũng tỏ ra lo ngại với những phát biểu sau cuộc gặp tại Helsinki.

"Hội nghị thượng đỉnh hôm qua đáng ra phải là cơ hội đối mặt với sự hung hăng, cũng như hành động tấn công mạng và can thiệp bầu cử do Nga thực hiện. Họ không phải bạn bè hay đồng minh. Với tư cách là những người Mỹ, chúng ta cần bảo vệ lợi ích ở nước ngoài, nhưng tôi sợ rằng hội nghị này đã trở thành một bước lùi", thượng nghị sĩ Tim Scott viết trên mạng xã hội Twitter.

"Là một thành viên Ủy ban quân vụ hạ viện, tôi rất lo ngại trước việc Tổng thống Trump ủng hộ Putin trước các cơ quan tình báo Mỹ. Moskva là hiểm họa nghiêm trọng với an ninh quốc gia của chúng ta", nghị sĩ Cộng hòa Liz Cheney phát biểu.

Thượng nghị sĩ Susan Collins cho rằng Trump không nên thể hiện sự nghi ngờ với chính đội ngũ của mình. "Ông ấy đã tập hợp nhóm tình báo hàng đầu do Dan Coats quản lý, tôi hy vọng Tổng thống sẽ tin tưởng phân tích của họ thay vì những phản ứng đã được dự đoán của Tổng thống Putin", nghị sĩ Collins cho hay.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump dự kiến gặp các nghị sĩ quốc hội Mỹ trong ngày hôm nay, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết.

Trong cuộc họp báo sau hội nghị, Tổng thống Trump tuyên bố không có lý do để tin kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Nga can thiệp bầu cử tổng thống. Ông không buộc Nga chịu trách nhiệm và gọi cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử là "thảm hoạ" với Mỹ. Tổng thống Putin cũng tái khẳng định chưa và sẽ không bao giờ can thiệp vấn đề nội bộ của Washington.