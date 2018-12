Một căn cứ Nga từng dùng ở Syria nghi bị IS phá hủy

Nga đề xuất không kích chung với Mỹ ở Syria / Mỹ nói sức mạnh của Nga ở Syria không giảm

Hình ảnh căn cứ T4 trước và sau khi bị phá hủy. Ảnh: Stratfor.

Căn cứ T4, gần thành phố Palmyra, Syria, đã bị bắn phá nhiều lần, BBC cho biết, dựa vào hình ảnh chụp từ vệ tinh do Stratfor cung cấp. Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) được cho là kẻ đứng sau vụ tấn công.

4 trực thăng chiến đấu Nga và khoảng 20 xe tải hậu cần bị phá hủy trong đợt bắn phá. Hiện chưa rõ có người thiệt mạng hay không.

Hãng tin Amaq có liên hệ với IS là bên đầu tiên đưa tin về vụ việc. "4 trực thăng tấn công và 20 xe tải chở tên lửa ở sân bay T4, phía đông (tỉnh) Homs đang bốc cháy do một ngọn lửa gần đó", Amaq cho biết, dẫn đến suy đoán đây chỉ là tai nạn. IS sau đó công bố hình ảnh một phiến quân phóng rocket Grad về phía T4.

"Hình ảnh vệ tinh cho thấy đây không phải là một vụ nổ ngẫu nhiên như các tin đồn", Sim Tak, chuyên gia phân tích quân sự tại Stratfor, nói. "Nó cho thấy rõ rằng có nhiều nguồn nổ dọc sân bay và Nga bị tổn thất đáng kể".

Nga hiện chưa có bình luận nào về thông tin này.

Căn cứ T4, một trong những căn cứ quan trọng của Syria, nằm tại tỉnh Homs, gần thành phố Palmyra, nơi quân đội chính phủ giành lại từ tay IS hồi tháng 3.

Vị trí căn cứ T4. Đồ họa: BBC.

Như Tâm