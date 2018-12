Mọi hành động tấn công mạng sẽ bị Việt Nam nghiêm trị

Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất bị tin tặc tấn công

Hệ thống dữ liệu của Vietnam Airlines bị tin tặc tấn công. Ảnh: Hùng Sơn

"Trước hết cần phải khẳng định mọi hành động tấn công mạng cũng như hoạt động của tin tặc cần phải bị lên án và bị nghiêm trị", ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều nay trả lời câu hỏi về vụ hacker bị nghi là của Trung Quốc tấn công hệ thống dữ liệu của hãng hàng không Vietnam Airlines.

Ông Bình cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đã kịp thời triển khai các biện pháp cần thiết đảm bảo an ninh, an toàn và hoạt động bình thường tại các sân bay. Các cơ quan an ninh mạng của Việt Nam đã vào cuộc để điều tra vụ việc.

"Chủ trương của các cơ quan chức năng Việt Nam, trong đó có Bộ Ngoại giao, là mong muốn và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế trong việc đấu tranh phòng và chống các hành vi vi phạm dưới mọi hình thức, trong đó có vụ việc vừa qua", người phát ngôn nói.

Chiều 29/7, tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, nhiều hành khách đang làm thủ tục hốt hoảng khi thấy các màn hình thông tin chuyến bay bất ngờ hiển thị các thông tin kích động, xúc phạm Việt Nam và Philippines, xuyên tạc các nội dung về Biển Đông. Hệ thống phát thanh của sân bay cũng phát đi những thông điệp tương tự. Trên website của hãng hàng không Việt Nam xuất hiện các ngôn ngữ kích động và để lại thông tin rằng nhóm hacker 1937cn đã thực hiện vụ tấn công này.

Việt Anh