Mexico đồng ý dẫn độ trùm ma túy Guzman sang Mỹ

Trùm ma túy Guzman bị chuyển tới nhà tù gần biên giới Mỹ / Mexico bắt kẻ rửa tiền cho trùm ma túy Guzman

Trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman hôm 8/1 bị bắt giữ sau gần 6 tháng lẩn trốn. Ảnh: AP

Ngay cả khi chính quyền Mexico đồng ý thì quá trình dẫn độ Guzman sang Mỹ vẫn còn phải tốn nhiều tháng, thậm chí nhiều năm nữa. Luật sư của trùm ma túy khét tiếng thế giới có 30 ngày để kháng cáo quyết định trên, theo USA Today.

Juan Pablo Badillo, một trong các luật sư biện hộ của Guzman, cho biết ông sẽ nộp nhiều đơn kháng nghị trong những tuần tới.

Nếu việc dẫn độ hoàn tất, Tòa án Quận Liên bang khu vực Tây Texas sẽ là nơi tiếp nhận Guzman, theo thông tin từ một trang web của chính phủ Mexico. Các tội danh Guzman bị cáo buộc bao gồm tội phạm có tổ chức, sở hữu vũ khí trái phép, giết người và rửa tiền. Y cũng sẽ bị truy tố tại Tòa án Quận Nam California vì hành vi buôn bán cocaine.

Guzman hôm 7/5 bị đưa tới nhà giam ở Ciudad Juarez, Mexico. Lý do chính xác của việc chuyển nhà giam chưa rõ, nhưng nó diễn ra một tháng sau khi luật sư trong nhóm bào chữa thông báo khách hàng của ông ta muốn được dẫn độ sang Mỹ "càng sớm càng tốt" do các điều kiện ở Altiplano, nhà tù có hệ thống an ninh cẩn mật nhất ở trung Mexico, là vượt quá sức chịu đựng và khiến Guzman ốm nặng.

Guzman bị bắt lại hồi tháng một sau khi vượt ngục bằng đường hầm vào tháng 7 năm ngoái.

Vũ Hoàng