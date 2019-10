Mexico điều lính đặc nhiệm đối phó băng đảng

Mexico triển khai đội đặc nhiệm tới thành phố Culiacan sau vụ đấu súng với băng đảng Sinaloa khiến họ bắt hụt con trai El Chapo.

Hơn 400 thành viên lực lượng đặc nhiệm quân đội đã tuần tra tại thành phố Culiacan, bang Sinaloa, tây bắc Mexico từ cuối tuần qua sau khi băng đảng ma túy Sinaloa tấn công nhóm cảnh sát vũ trang thuộc Vệ binh Quốc gia hôm 17/10, buộc họ phải thả Ovidio Guzman, con trai trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman.

Những đoàn xe bán tải gắn súng máy của quân đội nối đuôi nhau diễu hành trên đường phố Culiacan hôm 21/10, nhằm củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng an ninh. "Chúng tôi sẽ bảo vệ người dân, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi đang chiến đấu với sự bất ổn", tướng Carlos Ramon Carrillo de Villar, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, cho biết.

Các thành viên lực lượng đặc nhiệm Mexico tại thành phố Culiacan hôm 21/10. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, theo kết quả một cuộc thăm dò cùng ngày, có tới 2/3 người dân Mexico được hỏi đều cho rằng các tên trùm ma túy và băng đảng tội phạm có quyền lực hơn chính phủ sau vụ đấu súng hồi tuần trước.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador lai khẳng định rằng việc cảnh sát thả Ovidio Guzman sau cuộc đấu súng với băng đảng không phải là sự "đầu hàng", mà do lực lượng an ninh muốn đảm bảo an toàn cho người dân thành phố Culiacan trước vũ khí hạng nặng của tội phạm. Obrador nhấn mạnh thời gian sẽ chứng minh chính phủ của ông đã đúng khi tránh xung đột với các băng đảng.

Để tăng cường biện pháp an ninh, các quan chức chính phủ Mexico hôm qua gặp đại sứ Mỹ Christopher Landau, đề nghị ông giúp đỡ ngăn chặn những lô vũ khí bất hợp pháp được chuyển từ Mỹ qua biên giới phía nam. Mexico cho biết Mỹ đã cam kết nỗ lực để kiềm chế hoạt động buôn lậu vũ khí, được cho là nguồn gốc của hầu hết loại súng mà các băng đảng Mexico đang sở hữu.

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador trong cuộc họp báo ở Oaxaca, Mexico, hôm 18/10. Ảnh: Reuters.

Trong trận đấu súng hôm 17/10, các thành viên băng đảng ma túy Sinaloa sử dụng súng máy 12,7 mm, súng phóng lựu, súng trường liên tục nã đạn vào lực lượng an ninh ngay trên đường phố Culiacán sau khi có tin Ovidio Guzman bị bắt. Trước hỏa lực áp đảo của nhóm tội phạm, cảnh sát Mexico quyết định thả Ovidio để "tránh đổ máu".

Guzman điều hành Sinaloa, một trong những băng đảng buôn ma túy lớn nhất và bạo lực nhất Mexico, từ năm 1989 đến 2014. Trùm ma túy bị bắt ở Mexico năm 1993 và hai lần vượt ngục thành công vào năm 2001 và 2014. Năm 2016, Mexico bắt Guzman và dẫn độ sang Mỹ hồi tháng 1/2017.

Ovidio, 28 tuổi, là một trong 4 người con của Guzman và vợ thứ hai. Người này được cho là tham gia hoạt động buôn ma túy từ khi còn là thiếu niên và giữ vai trò quan trọng trong băng đảng Sinaloa kể từ khi cha bị bắt. Guzman được cho là có 4 người vợ và 12 đứa con.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)