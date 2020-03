Melania vắng bóng giữa Covid-19

Đệ nhất phu nhân Mỹ không xuất hiện trước công chúng từ ngày 10/3, đặt ra các câu hỏi về tình trạng sức khỏe của bà.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania tối 15/3 đăng Twitter khuyến khích những người theo dõi "tránh tụ tập đông người" và thực hiện theo hướng dẫn từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) giữa lúc Covid-19 khiến hơn 3.500 người nhiễm, gần 70 người chết và tiếp tục lan rộng ở Mỹ. Đó là bài đăng mạng xã hội đầu tiên của bà về chủ đề này trong 4 ngày qua.

Trong khi Tổng thống Donald Trump thường xuyên nói về sự bùng phát Covid-19, Đệ nhất phu nhân Melania khá "kiệm lời", khác hoàn toàn cách phản ứng của các cựu đệ nhất phu nhân Mỹ khi xảy ra khủng hoảng quốc gia. Melania đã không xuất hiện trước công chúng từ 10/3 sau lần phát biểu tại một sự kiện ở bang Virginia và tham dự lễ trao Huân chương Tự do tại Nhà Trắng.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania phát biểu tại sự kiện ở bang Virginia hôm 10/3. Ảnh: AFP.

Nhà Trắng không phản hồi trước yêu cầu bình luận từ CNN về tình trạng sức khỏe của Đệ nhất phu nhân, kế hoạch ứng phó khủng hoảng quốc gia của Melania cũng như nơi ở chính xác của bà.

CNN cũng đặt câu hỏi về Lễ Phục sinh tại Nhà Trắng hàng năm, dự kiến diễn ra ngày 13/4 và thường do Đệ nhất phu nhân giám sát kế hoạch và tổ chức. Chiến dịch gây quỹ ngày 18/3 tại Beverly Hills do Trump chủ trì trước đó đã bị hủy. Thư ký báo chí Nhà Trắng nói việc hủy bỏ do "xung đột lịch trình".

Covid-19 xuất hiện tại 157 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 169.000 người nhiễm, gần 6.500 người chết. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 15/3 thông báo sẽ cắt giảm lãi suất về cơ bản bằng 0 và đưa ra một chương trình hỗ trợ trị giá 700 tỷ USD nhằm bảo vệ nền kinh tế trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh. 28 bang đóng cửa trường học, trong khi CDC khuyến cáo huỷ hoặc hoãn các sự kiện tụ tập từ 50 người trong vòng 8 tuần tới.

Huyền Lê (Theo CNN)