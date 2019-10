Melania lần đầu một mình đến quốc hội Mỹ

Bà Melania phát biểu về nạn lạm dụng thuốc giảm đau và tham gia thảo luận bàn tròn trong lần đầu làm việc một mình tại quốc hội Mỹ.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump xuất hiện tại Đồi Capitol sáng 23/10 trong trang phục như một doanh nhân với bộ suit màu hoa cà của thương hiệu Italy Max Mara, áo len màu nâu, đi giày cao gót và xách chiếc túi da cùng tông.

Đệ nhất phu nhân Melania mỉm cười khi phát biểu trước các nghị sĩ quốc hội Mỹ hôm 23/10. Ảnh: AP

Bà tham gia cuộc họp tại quốc hội Mỹ cùng nhiều nghị sĩ và quan chức cấp cao Nhà Trắng nhân kỷ niệm một năm ngày Tổng thống Donald Trump thông qua Luật Ủng hộ Bệnh nhân và Cộng đồng nhằm tạo điều kiện chữa trị cho những người nghiện thuốc giảm đau.

Trong bài phát biểu trước các nghị sĩ quốc hội, bà Melania nhấn mạnh rằng nhiều chính sách trong luật này có mối liên hệ trực tiếp với sáng kiến sống lành mạnh dành cho thanh niên "Be Best" do bà khởi xướng.

Thuốc giảm đau có chất gây nghiện opioid vốn là thuốc kê theo đơn, nhưng chúng hiện được bán tràn lan ở chợ đen do dễ bào chế và mang lại lợi nhuận cao hơn cả ma túy. Theo khảo sát quốc gia năm 2018 về việc sử dụng thuốc, có 9,9 triệu người Mỹ lạm dụng thuốc kê đơn.

"Tôi đã chứng kiến những ảnh hưởng nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng này đối với các gia đình và trẻ em. Đó là lý do luật này quan trọng. Nó cung cấp những công cụ cần thiết để chống lại cuộc khủng hoảng này", bà Melania nói.

Bà Melania rời đi sau khi tham gia cuộc họp ở quốc hội Mỹ hôm 23/10. Ảnh: AP

Khi rời khỏi quốc hội, Melania được các phóng viên hỏi rằng cuộc điều tra luận tội Trump của Hạ viện Mỹ, liên quan tới cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Ukraine Zelensky hồi tháng 7, ảnh hưởng thế nào đến bà và gia đình. Tuy nhiên, bà không trả lời mà chỉ chỉnh áo khoác và xách túi đi thẳng ra chiếc xe đang chờ sẵn về Nhà Trắng.

Anh Ngọc (Theo WWD)