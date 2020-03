Melania đóng quảng cáo chống Covid-19

Các đài truyền hình lớn sẽ phát đoạn quảng cáo, trong đó đệ nhất phu nhân Melania Trump kêu gọi và hướng dẫn rửa tay đúng cách, nhằm chống Covid-19.

Nhà Trắng hôm 18/3 cho hay Melania xuất hiện trong một đoạn quảng cáo, tuyên truyền về cách rửa tay và giữ khoảng cách với người khác để phòng chống Covid-19. Nội dung quảng cáo hướng khán giả truy cập vào trang web chứa đầy đủ các thông tin về Covid-19, coronavirus.gov. Quảng cáo sẽ được nhiều đài truyền hình như ABC, CBS, NBC và nhiều đài khác phát sóng.

Đoạn quảng cáo nhằm "truyền thông những cách quan trọng nhất mà người Mỹ có thể áp dụng nhằm tự bảo vệ mình và những người có nguy cơ mắc bệnh", theo tuyên bố của Nhà Trắng. Kinh phí phát quảng cáo sẽ do các nhà đài quyên góp.

Kênh truyền hình Nickelodeon, Mỹ, cho hay sẽ sản xuất một video tuyên truyền về Covid-19 dành riêng cho trẻ em. Đối tượng của kênh này chủ yếu là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 8-17.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tại một sự kiện ở Virginia hôm 10/3. Ảnh: Reuters.

Đệ nhất phu nhân Melania, một cựu người mẫu thời trang, thường ít xuất hiện trước công chúng so với những người tiền nhiệm. Chiến dịch mang dấu ấn của bà là Be Best, tập trung vào sự an toàn và hạnh phúc cho trẻ em Mỹ.

Covid-19 đã xuất hiện ở gần 180 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019, khiến hơn 220.000 người nhiễm, gần 9.000 người chết và hơn 85.000 người hồi phục. Mỹ ghi nhận hơn 9.400 ca nhiễm và 155 ca tử vong do dịch bệnh.

Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về Covid-19 và đã kích hoạt Luật Sản xuất Quốc phòng để tăng tốc sản xuất các thiết bị cần thiết cho cuộc chiến chống Covid-19. Hàng triệu người Mỹ phải học tập và làm việc tại nhà trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh.

Mai Lâm (Theo Reuters)