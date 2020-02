Mẹ Greta Thunberg kể về thời thơ ấu của con gái

Malena Ernman, mẹ của nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg, chia sẻ câu chuyện về quá trình con gái bà đấu tranh với chứng tự kỷ và rối loạn ăn uống.

Ernman, ca sĩ opera người Thụy Điển, đã viết về những dấu hiệu đầu tiên cho thấy con gái bà thực sự gặp vấn đề trong cuốn sách với tựa đề "Our House is on Fire: Scenes of a Family and a Planet in Crisis". Trích đoạn của cuốn sách được báo Observer đăng ngày 22/2.

"Con bé dần bị biến mất vào một thứ bóng tối nào đó", Ernman cho biết. "Con bé ngừng chơi piano. Con bé không cười, không nói nữa và ngừng cả ăn".

Greta Thunberg (phải) và mẹ. Ảnh: AFP.

Theo lời Ernman, bà và chồng, Svante Thunberg, một diễn viên, ban đầu gặp rất nhiều khó khăn khi đối phó với phản ứng im lặng và từ chối ăn uống của con. Greta không ăn bất cứ thứ gì ngoài một chút cơm, quả bơ và món gnocchi.

Greta sụt 10 cân trong vòng hai tháng và đối mặt nguy cơ phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, khi Greta trở lại trường học, cha em phát hiện ra rằng cô bé bị bắt nạt. "Trường học không có sự cảm thông", Ernman viết. "Sự hiểu biết của họ về tình hình khác với chúng tôi. Nhà trường nghĩ đó là lỗi của Greta".

Sau khi tăng vài cân trở lại, Greta được các bác sĩ tâm thần đánh giá và chẩn đoán em mắc chứng tự kỷ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Greta bắt đầu để ý tới vấn đề khủng hoảng khí hậu sau khi xem một bộ phim chiếu ở lớp về vấn đề rác thải trôi nổi trên biển. Sau buổi học, trong khi Greta tỏ ra lo lắng, các bạn khác trong lớp lại chỉ quan tâm về một chuyến đi gần đây của giáo viên tới New York, Thái Lan và Việt Nam.

"Greta không thể thấy bất kỳ mối liên quan nào giữa phản ứng này với những gì con bé vừa xem trên màn hình", Ernman viết. "Con bé nhìn thấy những thứ chúng ta không muốn nhìn thấy".

Greta Thunberg nổi tiếng toàn cầu sau khi bỏ học để hoạt động môi trường. Phong trào "Ngày thứ 6 cho tương lai" của cô bé lan rộng ra nhiều nước, thu hút hàng triệu học sinh tham gia.

Nhiều người ủng hộ Thunberg, song cũng có không ít ý kiến cho rằng thông điệp của cô bé là cực đoan và gieo rắc sự hoang mang. Các lãnh đạo thế giới như Trump và Putin cũng không tán thành hành động của cô bé và cho rằng cô còn suy nghĩ "quá đơn giản".

Vũ Hoàng (Theo Guardian)