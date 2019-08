Máy bay Tây Ban Nha gặp nhiễu loạn, 14 người bị thương

Chiếc Airbus A330 của hãng hàng không Evelop, Tây Ban Nha rơi vào vùng không khí nhiễu loạn và sụt độ cao khoảng 15 giây.

Một máy bay của hãng hàng không Evelop. Ảnh: Flickr.

Phát ngôn viên của Evelop, hãng hàng không giá rẻ của Tây Ban Nha, có trụ sở tại quần đảo Balearic, cho hay chuyến bay gặp sự cố khi đang trên hành trình từ Mauritius đến Madrid tối 20/8. Máy bay gần như rơi vào trạng thái "rơi tự do" trong khoảng 15 giây ở vùng không khí nhiễu loạn và bị giảm nhanh độ cao khoảng 100 m nhưng rất may đã hạ cánh an toàn tại sân bay Madrid.

14 người trên máy bay, trong đó có ba tiếp viên, bị bầm tím nhẹ do va chạm khi máy bay bị hụt độ cao. Họ được đưa tới một bệnh viện địa phương để điều trị và đã xuất viện trong ngày.

Evelop không tiết lộ số hành khách trên chuyến bay này, tuy nhiên máy bay Airbus A330 thường chở được tối đa 295 hành khách với cabin chia làm ba hạng.

"Chúng tôi thấy nhiều hành khách 'bay' theo nghĩa đen trên ghế, một số người bị đụng đầu vào trần máy bay, số khác bị va chạm với ghế phía trước", Mar, một nữ hành khách có mặt trên chuyến bay, kể lại. Evelop cho biết tín hiệu cảnh báo thắt dây an toàn đã được kích hoạt trước khi máy bay đi vào vùng nhiễu loạn.

Nhiễu động không khí là hiện tượng hay gặp đối với máy bay chở khách, nhưng thường không gây ra nguy hiểm đối với phi cơ. Tuy nhiên, máy bay khi đi vào khu vực nhiễu động thường bị rung lắc, thậm chí sụt độ cao, khiến hành khách có thể bị thương nếu không thắt dây an toàn.

Mai Lâm (Theo AFP)